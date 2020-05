El nuevo trailer de 'The Last of Us II' nos desvela el lado más oscuro de Ellie y Joel

Un pequeño teaser prometía, en voz de Ellie (recordemos, de 19 años, siete después de los eventos de la primera parte), una historia de venganza y la finalización de una búsqueda que empezó hace mucho. El nuevo trailer no amplía demasiado esa información (por suerte, después de los últimos festivales de spoilers), pero sí permite intuir que la historia que se nos va a contar esta vez va a ser considerablemente más oscura y tenebrosa que la de la primera entrega. Trailer con voces originales Trailer con voces en español Por lo poco que se puede intuir de la historia, que sabemos que está relacionada con un culto de fanáticos con los que se tropiezan nuestros dos aventureros post-apocalípticos, se puede adivinar que el protagonismo esta vez caerá en hombros de Ellie. Podemos ver un cadáver de alguien muy querido, y de cómo se embarca en una oscura misión de venganza. La voz en off de un ya muy maduro Joel, que le advierte que no hay marcha atrás para determinados actos, parece reforzar esta historia. En cuanto a las mecánicas y el estilo de juego, el trailer no incide demasiado en ellas, pero parece ser un firme heredero del estilo de juego de su precedente. Se intuyen fases de sigilo y de acción frontal, elementos de terror y de combate contra humanos, así como secuencias en solitario y con acompañamiento de la IA. Todo parece indicar, reforzado por un apartado gráfico espectacular que parece que hará gala de los dos Blu-Rays donde irá asentado en su versión física, que esta nueva aventura de Ellie y Joel dará a los fans del primer juego todo lo que esperan de elos.

