Nintendo ya vendió más Switch en Norteamérica que Wii U en todo el mundo

En preparación para los resultados financieros del tercer trimestre de 2019, hoy Nintendo ha querido adelantar que han conseguido un nuevo hito. Su exitosa Switch acaba de superar los 15 millones de unidades vendidas tan sólo en Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá). Es decir, la Switch ya vendió más unidades en esta región que la Wii U mientras estuvo a la venta.

A modo de comparativa, la Wii U vendió 13,56 millones de unidades en todo el mundo entre 2012 y 2017. La última cifra global de ventas de la Switch es de final de julio, cuando Nintendo anunció que llevaban un total de 36,87 millones de unidades, superando así a la Nintendo 64 y sus 32,93 millones de unidades.

Cuatro de sus juegos ya superaron las seis millones de unidades vendidas

En estos datos, proporcionados por la misma Nintendo, se contempla por primera vez las ventas de la Switch y la Switch Lite. Estos 15 millones de unidades en Norteamérica significan un aumento del 20% con respecto a la ventas del mismo periodo del año anterior.

Asimismo, Nintendo también sacó el pecho para presumir que la Switch está cumpliendo 10 meses consecutivos de ser la consola más vendida de los Estados Unidos. De acuerdo a los analistas, esto es provocado porque sus dos competidores, Sony y Microsoft, están llegando al final del ciclo de vida de sus consolas, y se preparan para el lanzamiento de Project Scarlett y PlayStation 5, que llegarán a finales de 2020.

Adicional a esto, Nintendo también dio cifras de la venta de algunos de sus juegos también en Norteamérica, donde 14 de ellos ya han superado el millón de copias vendidas. Pero lo más importante es que cuatro de estos títulos ya superaron los seis millones de unidades vendidas en la región: 'Mario Kart 8 Deluxe', 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', 'Super Mario Odyssey' y 'Super Smash Bros. Ultimate'.

En resumen, Nintendo está teniendo un éxito notable con la Switch y su fuerte oferta de juegos originales. Y de cara al cierre de año, con lanzamientos como 'Pokémon: Sword & Shield', 'Luigi’s Mansion 3', 'Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020' y apuestas con las que busca diferenciarse como 'Ring Fit Adventure', Nintendo espera cerrar el 2019 con cifras récord.