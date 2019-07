Nintendo Switch iguala a PS4 en ritmo de ventas: lleva un total de 36,87 millones de unidades vendidas

Los últimos resultados financieros de la compañía japonesa han desvelado algunos detalles interesantes relacionados con su consola más popular ahora mismo, la Nintendo Switch. En algo más de dos años Nintendo ha conseguido vender la nada envidiable cifra de 36,87 millones de consolas. Se sitúa así en la liga de las consolas populares más exitosas en su lanzamiento, junto a Wii o las PS2 y PS4 de Sony.

La Nintendo Switch llegó al mercado en marzo de 2017, durante estos 27 meses las unidades vendidas se han mantenido a un nivel regular, con picos en campañas navideñas como suele ser habitual en este tipo de productos.

Estas ventas le han valido a Nintendo para mantener un ritmo de crecimiento continuo, contando además con uno de los mejores despegues junto a la PlayStation 4. De hecho, si superponemos y alineamos fecha de origen, la Nintendo Switch está a la par con PS4 en crecimiento, como muestra el analista Daniel Ahmad. Eso sí, de momento la Nintendo Switch tiene algo más de dos años de vida frente a los casi seis de PlayStation 4, faltará ver si mantiene este ritmo durante los próximos años.

Los otros dos grandes rivales en esta particular competición son Wii de Nintendo y la PlayStation 2 de Sony. El crecimiento de Wii en unidades vendidas con el paso de los meses fue mayor que el resto de consolas, aunque el crecimiento constante y regular de PS2 hace que ahora mismo tenga el honor de ser la consola más vendida de la historia con 158 millones de unidades. PS4 va por el mismo camino con 100 millones de unidades recién alcanzadas, y en menos tiempo que cualquiera de las demás.

