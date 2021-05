Nintendo Switch sigue arrasando: con 84.59 millones vendidas, se prevé que supere la marca de los 100 millones más rápido que Wii o PS4

Espectaculares cifras para la consola híbrida de Nintendo, que acaba de anunciar los resultados de su año fiscal 2021 (abril 2020-marzo 2021), y que ha superado sus propias previsiones, ya muy altas. Calculaban vender durante el año 24 millones de unidades de su consola, pero finalmente han sido 28,83 millones.

Eso sitúa a la consola en unas cifras totales de 84,59 millones de consolas vendidas desde su lanzamiento, lo que se traduce en un crecimiento anual del 37,1% y casi 5 millones más respecto al último informe financiero de febrero. No han sido los únicos datos del informe, que apunta a 2.618 millones de euros de beneficios para la sección digital del negocio, lo que supone un incremento anual del 68,5%.

Nintendo ha desglosado de qué departamentos proceden sus beneficios, que suman 13,383 millones de euros (incremento del 34,8% con respecto a 2020): 51% del hardware, 26% del software físico, 12% de las descargas digitales, 8% de Nintendo Switch Online, publicidad insertada y juegos exclusivamente digitales, y 3% de móviles. En resumen, y este dato es espectacular, 5.165 millones de euros en beneficios, un 88,4% de incremento con respecto al año pasado, lo que fija un récord para la marca.

Sin embargo, los datos más impresionantes proceden de la comparación que el analista Daniel Ahmad ha hecho en Twitter: si comparamos el crecimiento en ventas de Nintendo Switch durante estos años y si sigue manteniendo la misma progresión de crecimiento, sobrepasará la marca de los 100 millones de unidades vendidas más rápido de los que lo lograron dos éxitos indiscutibles de la industria como Playstation 4 y la propia Wii de Nintendo.

The Nintendo Switch has sold in 84.59 million units after 49 months on the market.



When launch aligned, the Switch is selling faster than the Wii and PS4.



It will also surpass the 100m unit milestone faster than the Wii and PS4 did. pic.twitter.com/yUGfdZtepQ