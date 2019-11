'Pokémon Espada / Escudo': Todo lo que sabemos de la nueva entrega para Switch de la veterana saga de Nintendo

La nueva entrega de la franquicia de Nintendo llegará el próximo 15 de noviembre para Nintendo Switch, en un lanzamiento poco habitual para la saga, que a estas alturas, ya en su octava generación de títulos, solo había tenido antes otra aparición en consola de sobremesa dentro de su serie principal (Stadium y demás spin-offs ya es otro cantar). El otro fue 'Pokémon Let's Go, Pikachu!' y 'Let's Go, Eevee!', el año pasado, también para Switch, y fueron remakes del clásico 'Pokémon Amarillo'. Así que este es el primero con contenido completamente original en consola de sobremesa.

Como no podía ser de otro modo, desarrolla Game Freak, presente en la franquicia desde su primera entrega para Game Boy, y en él conoceremos un nuevo terreno que explorar, la región de Galar, abiertamente inspirada en el Reino Unido (hay zonas que recuerdan a lugares reales, como el Parlamento, y arquitectura inspirada en la victoriana, además de elementos steampunk) y donde humanos y Pokémons colaboran para desarrollar su industria.

Como siempre, el objetivo del protagonista es participar en la Liga Pokémon del territorio, de fama mundial, y completar la inevitable Pokédex. Empezando, cómo no, por derrotar a los ocho líderes de Gimnasio y enfrentarse a un grupo de malvados, el Team Yell. Acompañado de su rival y vecino, el jugador recibe del Profesor Magnolia los tres tradicionales Pokémon iniciales: Grookey de tipo Planta, Scorbunny de tipo Fuego y Sobble de tipo Agua. Aún no conocemos sus evoluciones, pero sí rasgos de su carácter, como que Sobble ataca desde la distancia.

En cuanto al espacio de juego, dentro de Galar hay espacios como las zonas nevadas del norte de la región. También destaca el Área silvestre, con especies de Pokémon rondando en libertad en su hábitat natural y que con la posibilidad de mover la cámara en la exploración del protagonista, aprovecha la potencia de la Switch. Dentro de este Área podremos participar en las Incursiones Dinamax, colaborando con otros dos entrenadores para enfrentarnos a un Pokémon gigante (al estilo de lo visto en 'Pokémon Go').

Y muchos más Pokémon

Los Pokémon que conocemos hasta ahora: Eldegoss, Gossifleur, Wooloo, Corviknight, Rolycoly, Drednaw, Polteageist, Alcremie, Morpeko, Obstagoon, Duraludon, Sirfetchd, Yamper y Cramorant

Los Pokémon de la imagen, los primeros presentados de la octava generación, junto a los tres iniciales y los dos legendarios, ya han sido motivo de todo tipo de comentarios, sobre todo por su abierta apuesta por la fantasía, como es habitual en los últimos tiempos de la serie, distanciándose de las similitudes con el reino animal. Algunos de ellos ya han mostrado sus evoluciones en modo Gigamax, y la bola de nata Alcremie, por ejemplo, se convierte en tarta. También está Morpeko, un ratón eléctrico de indiscutible parecido con Pikáchu que tiene una forma feliz y saciada y otra enfadada y voraz.

A todo ello se suman los Pokémon regionales, es decir, los propios de Galar (algo que ya se hizo por primera vez con Alola y 'Pokémon Sol' y 'Luna') que son variantes de especies que ya conocemos. De nuevo la fantasía campa a sus anchas con el diseño de Weezing y su sombrero-chimenea, Zigzagoon y Linoone, que son los nombres de estos tres Pokémon regionales.

Además, cómo no, dos Pokemon legendarios, cada uno exclusivo de una edición: Zacian (en Espada) y Zamazenta (para Escudo). Eso sí, por muchos Pokémon que haya disponibles para capturar, no serán todos. Ya se ha confirmado oficialmente que no todos estarán presentes en el juego por cuestiones técnicas y de desarrollo de la mecánica, algo que no ha sentado especialmente bien a los jugadores más veteranos.

Cómo se juega

Como siempre: esta nueva entrega incluye alguna novedad en el desarrollo, especialmente en lo relativo al tamaño de los monstruos, pero por lo demás es totalmente continuísta. Por turnos, con seis Pokémon por equipo como máximo y cuatro movimientos por cada uno. Las debilidades y puntos fuertes de cada Pokémon siguen funcionando igual, pero se han eliminado las Megaevoluciones y los Movimientos Z.

Ahora tenemos el Dinamax, que hace que los Pokémon se hagan gigantes, con ataques más dañinos y atributos disparados. Dura tres turnos y solo se puede usar una vez por combate, con un solo monstruo. Cuando algunos Pokémon se convierte en gigantes a través del Dinamax, adquieren poderes y formas especiales, lo que se conoce como Gigamax (de los Pokémon nuevos, Drednaw, Corviknight y Alcremie pueden hacerlo).

Finalmente, está el tema de los Poké Encargos, gracias a los que podremos enviar a nuestras mascotas a ayudar a otros habitantes de Galar. En esta fase esos Pokémon ayudantes quedarán fuera de uso pero ganarán experiencia y objetos que luego traerán al jugador. Y como entretenimiento, y acompañados por la banda sonora de Toby Fox, creador de 'Undertale', el Modo Camp, que permite al jugador interactuar con los Pokémon que posee y cocinar distintos estilos de curry que proporcionarán regalos al personaje protagonista.