Nintendo no tiene planes para lanzar una nueva consola por ahora: la rumoreada Switch Pro cada vez está más lejos

Nintendo no es una compañía muy dada a pronunciarse cuando hay rumores y filtraciones, pero esta vez, curiosamente, lo ha hecho. Y lo ha hecho no solo para desmentir un informe de Bloomberg en el que aseguran que fabricar la Switch (OLED) solo cuesta un poquito más y que el margen de beneficio es mayor, sino para arrojar un jarro de agua fría a los que esperan la tan rumoreada Switch Pro.

En una serie de tweets desde la cuenta oficial de Nintendo Japón, la compañía afirma que "una noticia del 15 de julio de 2021 (JST) afirmaba que el margen de beneficios de la Nintendo Switch (modelo OLED) aumentaría en comparación con la Nintendo Switch. Para garantizar la correcta comprensión de nuestros inversores y clientes, queremos dejar claro que la afirmación es incorrecta". Sin más detalles.

We also want to clarify that we just announced that Nintendo Switch(OLED Model) will launch in October, 2021, and have no plans for launching any other model at this time. (2/2)