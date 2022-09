Netflix redobla su apuesta por los videojuegos y anuncia una asociación con Ubisoft

Estamos presenciando uno de los cambios más importantes en la historia de Netflix. La compañía solo está preparándose para lanzar planes baratos con publicidad, también está intentando fortalecer su catálogo de contenidos con videojuegos móviles, un plus a las series, películas y documentales que están incluidas en la suscripción.

Los primeros títulos empezaron a llegar en 2021 y después se anunciaron más de 50 para este año. ¿El siguiente paso? Una asociación entre Netflix y Ubisoft para lanzar tres nuevos juegos. Según explica el gigante del streaming, estos estarán disponible exclusivamente para sus suscriptores y están libres de anuncios y compras in-app.

Nuevos juegos para el catálogo de Netflix

Durante el Ubisoft Forward se ha anunciado que uno de los nuevos juegos que llegarán a Netflix estará ambientado en el universo de 'Assassin's Creed', aunque de momento no tenemos más detalles. No obstante está claro que apuesta, servirá como complemento a la serie de acción real de la franquicia de videojuegos que llegará en el futuro.

Ubisoft, por su parte, ha lanzado a lo largo del tiempo docenas de juegos móviles de 'Assassin's Creed', pero por alguna razón casi todos han desaparecido. El único disponible actualmente en las tiendas de aplicaciones de iOS y Android es 'Assassin’s Creed Rebellion', un RPG gratuito que permite jugar con héroes de diferentes épocas.

El segundo videojuego que llegará a Netflix será una secuela de 'Valiant Hearts: The Great War' (disponible ahora en consolas y PC). Ubisoft explica que estará dirigido por el equipo original y conservará su ADN, pero contará una historia nueva. “Creemos que Valiant Hearts es realmente algo que puede atraer a la gran audiencia de Netflix”, señala.

Por último, el tercer videojuego que integrará el catálogo de Netflix será 'The Mighty Quest', la segunda parte de 'The Mighty Quest for Epic Loot'. Esta vez, se inspira en el género de mazmorras y ofrecerá una dinámica de juego de los conocidos combates cuerpo a cuerpo de la serie, pero, según prometen, en un nuevo formato.

En cuanto a la llegada de estos nuevo títulos, tendremos que esperar. Netflix asegura que los juegos de 'Valiant Hearts', 'Mighty Quest' y 'Assassin's Creed' llegarán "a partir de 2023". No tenemos fechas concretas, así que tendremos que estar atentos a las novedades que podrían llegar a lo largo de los meses.

Sí sabemos, en cambio, que la apuesta por los videojuegos, de momento, no parece estar dando muy buenos resultados. Hasta ahora, solo han logrado convencer a 1,7 millones de usuarios. ¿El problema? La plataforma, aunque está de capa caída, tiene más de 200 millones de suscriptores. Esto se traduce en menos del 1% de sus usuarios.

Cabe señalar que el giro estratégico de Netflix también comprende cambios internos. La compañía, que durante mucho tiempo dispuso de un generoso caudal de dinero para gastos, ahora busca reducir costes, controlando su presupuesto para servicios en la nube, contratando personal 'junior' y limitando los beneficios para sus empleados.

