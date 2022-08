Resoluciones Netflix: qué calidades de imagen hay disponibles y cuál elegir

Vamos a explicarte cuáles son las calidades de imagen y resoluciones disponibles en Netflix, de manera que puedas saber a qué te atienes en cada una de las tarifas disponibles en la plataforma. Porque sí, la calidad de imagen de Netflix viene atada a cuánto pagues al mes por el servicio.

Aunque en definitiva, cuanto más pagues mejor calidad tendrás, vamos a empezar explicándote cuáles son exactamente las calidades, dándote ejemplos como cuál de ellas se parece la de un DVD o BluRay. Luego, pasaremos a explicarte algunas cosas que debes tener en cuenta sobre la experiencia que puedes esperar con cada una de ellas.

Qué calidades de imagen ofrece Netflix

Netflix ofrece tres tipos de calidad de imagen diferentes, cada una sujeta a una tarifa diferente. Por lo tanto, la calidad de imagen que vas a tener dependerá de la tarifa que tengas contratada, y cuanto más pagues más calidad de imagen tendrás disponible. A continuación, te dejamos la lista de las calidades actuales disponibles.

480p : Es la calidad básica de imagen de Netflix, y ofrece la misma resolución que ofrecían los viejos DVD. Está vinculada al plan de pago más bajo de la plataforma.

: Es la calidad básica de imagen de Netflix, y ofrece la misma resolución que ofrecían los viejos DVD. Está vinculada al plan de pago más bajo de la plataforma. 1080p : Ofrece una calidad de imagen FullHD, y está vinculada al plan estándar. Esta es la misma calidad que ofrecen los BluRay normales.

: Ofrece una calidad de imagen FullHD, y está vinculada al plan estándar. Esta es la misma calidad que ofrecen los BluRay normales. 4K: Es la máxima calidad de imagen que es capad de ofrecer Netflix, también llamada Ultra HD. Es la de los BluRay 4K. Además, esta calidad también viene acompañada de HDR y Dolby Vision dentro de la tarifa Premium.

Qué qué resolución elegir

La resolución menos recomendable es la de 480p. Es verdad que es la más económica, pero a día de hoy con casi todos los televisores teniendo una resolución mínima de FullHD y con una gran mayoría teniendo 4K, una calidad de DVD no la vas a poder aprovechar demasiado.

Cuando estés viendo un vídeo con esta resolución, las imágenes aparecerán borrosas. En el caso de que no te importe porque todavía ves contenidos en estas calidades o sueles ver de vez en cuando algún DVD, o simplemente porque vas a ver el contenido en un móvil, entonces puede que quieras probar con esta calidad, pero para un usuario normal la imagen se va a ver demasiado mal.

Esta también puede ser una tarifa interesante si tienes muy mala conexión a Internet o muy poco espacio de almacenamiento en un dispositivo, que es viejo y no puedes ampliar. Te va a exigir muy poco ancho de banda para funcionar, y una película que descargues ocupará menos de un giga.

En el caso del FullHD, si tu televisor no tiene resolución 4K o si vas a ver el contenido en móviles, monitores de ordenador o tabletas, puede ser una resolución más que suficiente en estos casos. Si tienes un televisor, monitor o pantalla con resolución 4K, esta calidad también va a ser compatible.

En definitiva, este es el mínimo de calidad de imagen esperable de cualquier plataforma de streaming, con una resolución que te va a permitir verlo todo bastante bien. Además, la velocidad de conexión necesaria es de 5 megabits por segundo, que debería estar disponible en cualquier hogar. En pantallas pequeñas la diferencia con el 4K va a ser poco perceptible, sobre todo en móviles, tabletas y portátiles.

La calidad 4K es para los más exigentes, para aquellos que tengan un televisor con esta resolución y quieran sacarle el máximo partido. En pantallas pequeñas posiblemente no encuentres la diferencia, pero si tu tele tiene más de 40 pulgadas entonces sí que vas a notar diferencias con respecto al FullHD, sobre todo si tiene las tecnologías HDR y Dolby Vision.

Hay casos en los que una tele no soporta HDR y Dolby Vision, y que el hecho de que la tarifa Premium las utilice puede hacer que la imagen se vea mal u oscura incluso si tienes un televisor 4K. En estos casos no se puede hacer mucho, no se pueden desactivar, por lo que la solución sería intentar calibrar tu televisor a mano o pasarte a la tarifa de imagen FullHD.