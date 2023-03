Netflix anuncia una avalancha de videojuegos gratis en su plataforma. Está siguiendo la misma estrategia con sus series

Netflix está decidida a convertirse en una potencia del desarrollo del videojuego. En una presentación exclusiva para medios, y en un momento de no especialmente buena fama para la plataforma, la compañía desveló algunos de sus próximos planes en el sector, que empezaron ahora hace un año: focalizados en exclusiva en el contenido móvil y bebiendo en buena parte de sus propias franquicias y propiedades, la plataforma exhibe unos ambiciosos planes de futuro, y que dejan claro que va a seguir una estrategia muy similar a la que tiene con series y películas: la avalancha de lanzamientos, buscando ofertas para cubrir los intereses de absolutamente todos los tipos de públicos.

De un modo u otro, las cifras que maneja Netflix son muy notables: en este año han lanzado 55 juegos, y tienen previsto lanzar en su segundo año 40 títulos nuevos. Actualmente hay 70 en desarrollo realizados por los estudios colaboradores con la plataforma, a la que se suman 16 juegos más desarrollados por estudios internos. Manteniendo exactamente la misma filosofía que tienen con películas y series, tienen previsto seguir lanzando juegos continuamente, cada mes, de todos los géneros y para todos los públicos.

Entre los avances más llamativos (e importantes para Netflix) están los juegos vinculados a las propias franquicias de la casa: es el caso del ya publicado 'Too Hot to Handle: Love Is a Game', basado en uno de los grandes éxitos de la plataforma, el reality de citas 'Jugando con fuego'. Este mismo año habrá continuación, como también habrá un juego del estudio indie Super Evil Megacorp ('Vainglory', 'Catalyst Black'), basado en una franquicia aún no anunciada por Netflix, pero que será una de sus grandes apuestas multimedia del año.

Colaboraciones muy guerreras

Ubisoft anunció hace no mucho que iba a colaborar con Netflix desarrollando juegos para ellos, y que la franquicia 'Assassin's Creed' tendría hueco en su catálogo. De momento anuncian el rogue-lite 'Mighty Quest: Rogue Palace', basado en el universo de la serie 'Mighty Quest', y que describen como muy fácil de jugar y con variantes infinitas. Otro nombre propio notorio que veremos en el futuro es la fabulosa franquicia indie 'Monument Valley' y su secuela. Además, sus responsables, el estudio londinense Ustwo, han llegado a un acuerdo para desarrollar más juegos para Netflix.

¿Le va a funcionar a Netflix esta ambiciosa incursión en el mundo del videojuego? De momento es una apuesta importante y muy costosa para la compañía, aunque lo mantienen en un segundo plano: muchos de sus clientes no se han enterado de que solo con su suscripción pueden descargar juegos gratis, algunos tan notables como el último y excelente juego de las Tortugas Ninja, 'Shredder's Revenge', o los extraordinarios '12 Minutes', 'Kentucky Route Zero' o 'Inmortality'. Su decisión de restringirse momentáneamente al entorno móvil puede jugar en su contra, pero desde luego, lo conseguido hasta ahora y lo que queda por venir es prometedor.

