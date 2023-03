Mi trabajo consiste en ver series y películas. Estos son mis trucos para elegir bien en la jungla del streaming

Ah, ver series y películas (y jugar a videojuegos, pero esa es otra historia) para ganarse la vida. Vaya placer, ¿verdad? Bueno, desde luego hay cosas peores en la vida, dedicarse a escribir sobre entretenimiento no es tan duro como bajar a la mina. Pero tiene su lado oscuro: no siempre apetece ver una serie que no te está gustando demasiado, solo porque tiene éxito y la gente quiere leer sobre ella. Y no siempre apetece llevar al día todas las series principales de las plataformas. Principalmente porque las plataformas a veces tienen muy mal gusto. Pero eh, no me quejo.

Quizás lo más complicado de todo es evitar que tus gustos se fundan con lo que estás obligado a ver. A veces coincide, por supuesto, pero es saludable dejar un rincón de lo que te gusta para disfrutar en tu tiempo de ocio. En mi caso no hay problema: aficionado al gore subterráneo de los ochenta, el cine de artes marciales de los sesenta y el terror italiano, así en general, mis gustos no suelen cruzarse con la programación media de Netflix.

Además, soy una persona ordenada hasta lo desquiciante con "lo mío". Como manejo tanto material distinto a la vez suelo llevar en marcha listas para no perder el compás de lo que estoy viendo. Es solo uno de los muchos trucos que tengo para poder llevar al día todo el marasmo de cosas que estoy viendo. Os voy a contar unos cuantos, esperando que os ayuden a coordinar vuestros visionados y no perderos en el absurdo maelström de la actualidad del streaming.

Utiliza alguna app para seguir series

Aunque es perfectamente posible seguir tus series con un simple excel o una aplicación de notas, hay aplicaciones que te facilitan el trabajo, e incluso hacen el esfuerzo extra de recomendarte más series en base a tus gustos, además de que funcionan como red social, si estás dentro de ese tipo de cosas. Son aplicaciones como Couchy (que es de pago, y solo en iOS), TV Time o SeriesGuide (ambas tanto en web como en formato app, aunque la segunda no está disponible para iOS). Aquí tienes algunas recomendaciones más en esa línea.

TV Time, por cierto, es más moderna, manejable y funcional, y también con aires de red social pero SeriesGuide tiene una ventaja nada desdeñable: está integrada con Trakt.tv, un servicio que te permite sincronizar tu historial de visionado entre diferentes dispositivos y plataformas. También puedes seguir lo que ves a través de Trakt, pero lo más sencillo es hacerlo mediante una segunda app, como esta o Hobi.

Justwatch te mantendrá al día de las novedades

Esta web es la opción más potente para estar al día de las series y las películas (también tiene su propio sistema de seguimiento, como las aplicaciones y webs mencionadas más arriba) que se van estrenando en streaming. La mejor opción es crear una cuenta para que la web guarde tus gustos, y en la pestaña 'Nuevo', en la fila de arriba con los logos de las plataformas, seleccionar lo que más te interese.

De ese modo, cada día puedes entrar en 'Nuevo' y ver que han subido las plataformas que sigues. Es una forma excelente no solo de seguir el momento en el que las series se estrenan sino, sobre todo, de descubrir series que van apareciendo en ellas y que las plataformas no se molestan en anunciar. Por ejemplo, ¿sabías que SkyShowtime acaba de subir cinco temporadas de 'Bob Esponja'? Yo tampoco lo sabría si no fuera por Letterboxd, porque la plataforma no ha dicho ni mu.

Las propias plataformas informan de lo suyo

Hay muchas plataformas que hacen un seguimiento de todo lo que suben a su catálogo. Casi todas tienen un apartado de "Lo último" o similar, aunque las más exhaustivas son, sin duda, Netflix y Filmin. La primera, en la sección 'Novedades más vistas', tiene un par de filas de próximos estrenos, una de ellas para los más próximos, otra más lejos en el tiempo o directamente sin fecha. Filmin por su parte, en la sección 'Próximamente', ordena exhaustivamente todos los próximos estrenos (y también tiene sección de 'Ultimas subidas').

Como siempre, se puede alertar a la plataforma para que nos avise cuando lo que nos interese llegue a la plataforma. Y recuerda que aquí el drama no se produce cuándo llega el material a los catálogos, sino cuando se va. Las plataformas más responsables, como Filmin, tienen secciones con películas y series que han entrado en sus últimas semanas en el catálogo, pero prácticamente todas avisan si entras en el apartado de cada una de las producciones. Si van a desaparecer en el próximo mes, plataformas como Netflix, HBO, Prime o Filmin avisan para que te des brío, así que asegúrate de consultar de vez en cuando las series que estás siguiendo.

Twitter, para estar a la última

Hay abundantes cuentas de Twitter que te informan con muchas más precisión de lo que entra (y en ocasiones, lo que sale) de las plataformas. Al margen de medios especializados y las propias cuentas oficiales de las plataformas, claro. Durante un tiempo, la cuenta Gallo de Netflix avisaba de lo que se subía a la plataforma, pero con el tiempo ha sido sustituido por unos cuantos bots (algunos de ellos, obra de Sergio Graguera, como @novedadhboes, @novedadnetflixe y @NovedadesDisne1). A ellos puedes sumar @NovedadesPrime y @NovedadesFilmin.

Un consejo final: no te fíes

Si algo he aprendido en todo el tiempo que llevo siguiendo con exhaustividad las novedades que entran y salen de las plataformas es que no te puedes fiar de nada. El último ejemplo: las series españolas de HBO desapareciendo del catálogo de SkyShowtime (después de esfumarse de la propia HBO) cuando el servicio no lleva ni un mes de vida. Así que mi consejo es que cuando te guste de verdad una serie o una película, te la compres. Es la única forma de asegurarse de que vas a tenerla siempre a mano.