Minecraft recibe un lavado de cara en 4K que hace que luzca espectacular e irreconocible

Una de las sorpresas que tenía guardadas Microsoft, después de mostrar la Xbox One X y su arsenal de juegos, era Minecraft, el cual se mostró a puerta cerrada sólo para algunos afortunados, ya que no era una versión final y sólo había unas capturas de cómo luciría ahora que llegue el nuevo pack de gráficos 4K.

Quienes tuvieron acceso a estas imágenes coinciden en que luce espectacular, ya que pocos imaginaban que un juego como Minecraft, donde la clave está en su aspecto pixelado, podría pasarse a 4K respetando su esencia y manteniendo su aspecto.

Un mundo pixelado en glorioso 4K

Se trata de una drástica y muy bien lograda actualización, la cual llegará cuando el 'Super Duper Graphics Pack' esté disponible de forma gratuita durante el otoño. Este pack llegará después de la actualización 'Better Together' que está programada para agosto y que será un salto significativo en la plataforma.

Con 'Better Together' las versiones de Minecraft para Xbox One y Switch se pasan al motor gráfico Bedrock, el mismo que ya se usa en las versiones para dispositivos móviles, Windows 10, Amazon Fire y la versión de realidad virtual para Oculus. Esto significa que Minecraft tendrá finalmente el mismo motor en casi todas las versiones disponibles en el mercado, sólo faltará la de PS4 y PS4 Pro, por lo que tanto las actualizaciones como los DLC llegarán al mismo tiempo a todos.

Minecraft en versión actual.

Minecraft en la nueva versión 4K.

El pack 'Super Duper Graphics' estará disponible en un inicio sólo para Xbox One X y Windows 10, quienes podrán disfrutar de una importante mejora gráfica que incluye suavizados, agua con movimiento, cambio en las condiciones climatológicas en tiempo real, nuevas texturas, reflejos, así como la posibilidad de comprar nuevos mundos y skins.

