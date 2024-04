Un mando USB-C para dominarlos a todos: así es el nuevo Razer Kishi Ultra

Ahí va una anécdota personal. Hace más o menos un año me compré un Razer Kishi con puerto Lightning para jugar en el que, por aquel entonces, era mi móvil personal: un iPhone 14 Pro. Adivinad qué paso. Efectivamente, poco después de comprarme el mando cambié a un iPhone 15 Pro, que tiene puerto USB tipo C, y el Razer Kishi con Lightning se quedó en un cajón. "Ojalá hubiera un mando USB tipo C que pudiera usar en todos los dispositivos, no solo en el móvil, sino en una tablet o en el PC", pensé.

Pues eso es, precisamente, lo que ofrece el nuevo Razer Kishi Ultra.

Un mando para dominarlos a todos. El nuevo mando para móviles (y no solo móviles) de Razer podría resumirse en una única palabra: versatilidad. Como sus predecesores, el Kishi Ultra tiene un puerto USB tipo C que se conecta directamente al puerto de carga de los móviles para funcionar de forma nativa y es compatible con cualquier dispositivo. Es decir, se puede usar en móviles Android, en los iPhone 15 y en tablets de hasta ocho pulgadas como podrían ser el iPad mini. Es parecido a los anteriores, pero algo más grande.

Razer Kishi Ultra | Imagen: Razer

Incluyendo el PC. Cierto es que este mando está totalmente pensado para móviles, pero Razer no se ha olvidado de los jugadores de ordenador. Y es que el Razer Kishi Ultra se puede conectar al PC vía cable USB para funcionar como un mando de videojuegos al uso. Las principales plataformas, como Steam, soportan mando de forma oficial y la mayoría de juegos también lo hacen.

Razer Kishi Ultra en PC | Imagen: Razer

Novedades. Entre las principales novedades del Razer Kishi Ultra se encuentra el feedback háptico (es decir, un motor de vibración que funciona también en PC) y el RGB compatible con Razer Chroma. El motor de vibración tiene miga. Se llama Razer Sensa HD y tendrá soporte para un SDK que los desarrolladores podrán usan para personalizar los patrones de vibración en sus juegos. La parte negativa es que solo funciona en Android.

También es compatible con Razer Nexus que, entre otras funciones, permite añadir un controlador virtual en dispositivos Android, de forma que el mando se puede usar con juegos que no soportan mando.

El resto de componentes. Razer no parece haber dejado nada al azar. El Kishi Ultra incorpora un D-Pad mecánico de ocho direcciones, botones ABXY, gatillos "con precisión analógica", sticks con anillos antifricción y superficie TPiSV (para aumentar la durabilidad) y botones L4 y R4 programables. Por supuesto, se puede cargar el móvil mientras se juega gracias al passtrough del puerto USB-C y podremos conectar nuestros auriculares al mando usando el puerto jack de 3,5 mm.

Precio. El Razer Kishi Ultra se puede comprar desde ya por 169,99 euros y las entregas comenzarán el 29 de abril. Cabe destacar que este tipo de mandos, más allá de la versatilidad que ofrecen, no son necesarios para jugar con mando. Tanto iOS como Android aceptan sin problema mandos de PS4 y PS5, así como de Xbox One y Series X|S. Tanto es así que yo, a título personal, uso un mando de Google Stadia para jugar en el móvil.

Imágenes | Razer

