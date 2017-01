Los 38 juegos que más esperamos de 2017

Venimos diciendo que 2016 ha sido un año fantástico para el mundo del videojuego en el que a base de novedades, bombazos y rarezas hemos disfrutado del medio como hacía mucho que no lo hacíamos, pero si pensabas que 2017 iba a darte un respiro ya puedes ir olvidándote de esa idea, porque se nos viene un festival de juegazos para enmarcar.

Hoy elegimos nuestros 38 preferidos y lo hacemos fijándonos en aquellos que, ya sea de forma oficial o mediante conversaciones o entrevistas, han fijado su ventana de lanzamiento en este 2017. Triples A, indies y futuros superventas en una lista en la que hay juegazos de todos los gustos y colores.

Resident Evil 7

PC, PS4, Xbox One - 24 de enero

Nunca sabremos hasta qué punto la demo de ‘P.T.’ fue clave en el resurgir de esta saga, pero es indudable que ‘Resident Evil 7’ se ha ganado todo el cariño que perdió la franquicia con sus anteriores entregas. Miedo en primera persona que, tomando además el empujón de la realidad virtual, promete darnos grandes alegrías a finales de enero.

For Honor

PC, PS4, Xbox One - 14 de febrero

Ubisoft ha acabado dominando el género de los mundos abiertos, y se ha acercado a la intención de hacer lo propio con los juegos multijugador con ‘The Division’. Con un cambio de fórmula que abandona los disparos para centrarse en los mandobles, este ‘For Honor’ pretende que el pique entre amigos vaya un paso más allá con sus combates online entre guerreros de distintas épocas.

Sniper Elite 4

PC, PS4, Xbox One - 14 de febrero

Nunca ha sido uno de esos capaces de vender consolas o maravillar a público y crítica por igual, pero si algo se puede decir de juegos como este ‘Sniper Elite 4’ es que son francamente divertidos. Los headshots a cámara lenta son parte de su gracia, pero ese entretenimiento pasajero esconde un juego en el que gozar del sigilo y la estrategia de una forma descafeinada.

Halo Wars 2

PC, Xbox One - 21 de febrero

Pocos juegos han conseguido que el género de la estrategia triunfe en consolas, pero si el anterior ya lo bordó, de ‘Halo Wars 2’ sólo podemos esperar grandes cosas. Nuevas unidades, enemigos y la siempre interesante opción de saltar entre las partidas de PC y Xbox One con la opción de Xbox Play Anywhere.

Lego Worlds

PC, PS4, Xbox One - 24 de febrero

Unir dos de las franquicias más rentables de la historia parece una buena idea, pero si aclaramos que la idea es juntar ‘Minecraft’ y el universo Lego la cosa pinta aún mejor. Disponible desde hace meses en Acceso Anticipado en Steam, 'Lego Worlds' propone plantarle cara al gigante de Mojang y Microsoft en su propio terreno y, hasta la fecha, parece que lo está haciendo más que bien.

Horizon Zero Dawn

PS4 - 28 de febrero

La entrada de Sony en el género del mundo abierto al más puro estilo ‘Assassin’s Creed’ o ‘Far Cry’ debía hacerse por todo lo alto, y eso es precisamente lo que ofrece este ‘Horizon Zero Dawn’ al unir dos de los elementos más característicos de nuestro friquismo, los robots y los dinosaurios. Es uno de los juegos más esperados del año y, por lo que pudimos probar en su día, parece que no decepcionará en absoluto.

Night in the Woods

PC, PS4 - febrero

No todos los días controlamos a un gato que ha dejado la universidad y ha vuelto a su pueblo natal, pero tampoco lo hacemos con un juego nacido de un Kickstarter que arrasó en ganancias al sobrepasar en más de cuatro veces lo que pedían. Queda claro que las ganas de echarle el guante a esta aventura gráfica están más que justificadas.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

PC, PS4, Xbox One - 7 de marzo

Otro juego de Ubisoft y, una vez más, otro intento de explotar las características del juego multijugador. En 'Ghost Recon Wildlands' toca unirse a algunos amigos para pasear por su mundo abierto en busca de terroristas y otros maleantes a los que dar caza, ya sea con una estrategia milimetrada o valiéndonos de la fuerza bruta y las explosiones palomiteras para tal efecto.

NieR Automata

PC, PS4 - 10 de marzo

A falta de una nueva entrega de ‘Bayonetta’, este es el juego de Platinum Games por el que todos suspiramos. ‘NieR Automata’ ya había demostrado su potencial en varios vídeos, pero fue con la demo lanzada recientemente cuando nos puso a todos a sus pies rogando otra ración de hack’n slash marca de la casa.

Mass Effect Andromeda

PC, PS4, Xbox One - 21 de marzo

Es una de las sagas más reconocidas de la anterior generación y no precisamente por casualidad. Su mezcla de gran historia, acción y rolazo espacial nos dejó con una sartenada de momentos memorables con los que muchos ni siquiera recordamos el mal sabor de boca de su final. Si queda alguien que aún le guarde cierto rencor, esta es la oportunidad para sacarse de una vez por todas el mal sabor de boca.

Tekken 7

PC, PS4, Xbox One - 31 de marzo

Lleva bastante tiempo demostrando de lo que es capaz en el mundo de las recreativas, pero ahora tiene que hacer lo propio en consolas y, por primera vez en la saga, también en PC. Si eso no les vale a los puristas, la promesa de Harada de empezar a dar respuestas sobre las idas y venidas de su historia servirán de excusa.

Yooka-Layle

PC, PS4, Switch, Xbox One - marzo

La idea de volver a los plataformas de la época de Nintendo 64 es un bocado demasiado goloso para dejarlo escapar, y hacerlo de manos de antiguos integrantes de Rare con ganas de limpiarse el oscuro pasado de la compañía durante su última etapa son razones más que suficientes para no perder de vista a este simpático camaleón y su amiga murciélago.

Persona 5

PS4 - abril

Es la oportunidad más internacionalizada de poder unirnos al mundo de ‘Persona’ y que no vamos a dejarla escapar lo sabe hasta la vecina del quinto B. Costumbrismo nipón por el día y combates contra demonios por las noches es la doble vida que nos propone Katsura Hashino ya aplaudida por la crítica japonesa. Un 39/40 en Famitsu no se ve todos los días.

Injustice 2

PC, PS4, Xbox One - 16 de mayo

Ser la secuela de ‘Injustice: Gods Among Us’ ya es más que suficiente para llamar nuestra atención, ya sea por los superhéroes dándose guantazos, por los ataques especiales o por los escenarios interactivos plagados de guiños y sorpresas, pero eso de modificar personajes cambiándoles ropitas y cacharros huele a vicio asegurado en busca de looteo, así que lo único que le pedimos es que no se pasen con la fiebre de los micropagos.

Agents of Mayhem

PC, PS4, Xbox One - 2017

Dicen de él que es el sucesor espiritual de la saga ‘Saints Row’, un universo al que ya le quedaba poco que contar sin que las coñas y las locuras se les fuesen completamente de las manos, así que Volition decidió hacer borrón y cuenta nueva con este mundo abierto en el que controlaremos a tres de doce agentes para sembrar la paz (el caos) en una futurística Seúl.

Below

PC, Xbox One - 2017

Capybara Games ha parido algunos de los mejores juegos de los últimos años (ahí incluyo incluso a ‘Critter Crunch’) y ahora tiene la oportunidad de coronarse con un juego cuya llegada lleva haciéndose de rogar desde hace más de tres años. ‘Below’ promete exploración y supervivencia en una aventura estilo roguelike a la que lo único que se le puede echar en cara es que aún no esté entre nosotros.

Crackdown 3

PC, Xbox One - 2017

Otro de los que, a base de silencios incómodos, promete dar por finiquitada la espera este año. Si el primero es una joya imperecedera y el segundo un juego que no deberías tocar ni con un palo, ‘Crackdown 3’ debería ser, como mínimo, un punto medio entre ambos con el que darnos por satisfechos. Lo sabremos más pronto que tarde porque su destrucción apoyada en la nube está al caer.

Crash Bandicoot N’Sane Trilogy

PS4 - 2017

Pocas horas le habrás metido a la saga ‘Crash Bandicoot’ si crees que completar los tres primeros juegos del marsupial (los buenos, junto a ‘Crash Tag Team Racing’) no es una dosis perfecta de reto y entretenimiento. Con Crash hemos quemado una cantidad incontable de horas frente a la primera PlayStation y, con este remake, probablemente hagamos lo propio también en PS4.

Cuphead

PC, Xbox One - 2017

Hay algo inherentemente bello en el estilo de dibujos animados de los años 30 y es precisamente de donde bebe la imagen de este ‘Cuphead’. Ha sufrido demasiados retrasos como para no generar ciertas dudas sobre su resultado final, pero que nos cuelguen si no tenemos ganas de averiguar por nosotros mismos si lo que ofrece esta exclusiva de Microsoft merece o no la pena.

Dawn of War 3

PC - 2017

Seis años después del festival que nos regalaron Relic, Sega y Games Workshop, por fin vamos a poder tener la oportunidad de volvernos a empapar de estrategia en tiempo real de la mano de esta franquicia basada en el universo de Warhammer 40.000. Por si queda alguien que necesite un último empujón para subirse al tren del hype, sólo diré: Gorkanauts.

Days Gone

PS4 - 2017

Lleva en desarrollo desde 2015, pero lo justo sería decir que llevamos esperándolo desde 2010, momento en el que SIE Bend Studio lanzó su última entrega de la franquicia ‘Syphon Filter’. Cambiamos los espías internacionales por un mundo abierto plagado de zombis, pero sólo por disfrutar de esa fiesta de bichos en pantalla que proponían de la mano de PS4 Pro, ya merece la pena la espera de este 'Days Gone'.

Gran Turismo Sport

PS4 - 2017

Sabemos perfectamente lo mucho que le gustan este tipo de rarezas a Yamauchi y lo mucho que necesita esta saga dar un carpetazo sobre la mesa. Somos los primeros en desear que esta mezcla de campeonatos de la FIA y torneos eSport triunfe como si de una séptima entrega se tratase, así que sólo queda ponerle un par de velas a Polyphony para que eso de entrar en una nueva generación de ‘Gran Turismo’ sea algo más que simple marketing para este 'Gran Turismo Sport'.

Home Free

PS4 - 2017

Ojito que con 'Home Free' vienen curvas. Ser un perro apunta a gozada (al menos para los que tenemos mascota), pero hacerlo en un mundo abierto procedural en plan RPG y con elementos de supervivencia huele a éxito asegurado. El único juego en el que podremos rebuscar en la basura de los barrios altos de la ciudad sin acabar en el cuartelillo.

Kingdom Hearts 3

PS4 - 2017

He aquí otro de esos juegos que llevamos esperando desde tiempos inmemoriales aunque su presentación oficial sólo se remonte al 2013. Sólo por ver cómo ha evolucionado desde los tiempos de PS2 y volver a acompañar a personajes Disney y héroes de ‘Final Fantasy’ ya le tenemos ganas, pero sabemos que Tetsuya Nomura no se quedará en la mera anécdota y, además, bordará su retorno por todo lo alto.

Little Nightmares

PC, PS4, Switch, Xbox One - 2017

Pocos juegos nos han llamado tanto la atención durante los últimos meses como este ‘Little Nightmares’. Podría decirse que lo que vemos en los vídeos le hacen justicia al juego, pero con eso nos quedaríamos bastante cortos al citar esta maravillosa mezcla de plataformas, puzles y estética gótica.

Marvel vs Capcom: Infinite

PC, PS4, Xbox One - 2017

Que levante la mano el que quemó su Dreamcast jugando a la segunda entrega, y que vuelva a levantarla el que quiere hacer lo propio en este ‘Marvel vs Capcom: Infinite’ al que la sobredosis de películas Marvel promete sentarle de maravilla. Los juegos de lucha no suelen ser los que más atención arrastran, pero esperad a ver cómo se comparta el público generalista cuando empiecen a ver a los héroes del cine dándose guantazos con los de Capcom.

Outlast 2

PC, PS4, Xbox One - 2017

Hay algo de masoquismo en nuestro afán por pasar miedo, lo reconocemos, pero si hay un género capaz de despertarte el vello de todo el cuerpo con una mera ambientación, sin duda alguna es este. ‘Outlast 2’ lo tiene complicado para superar su éxito en YouTube con ‘Resident Evil 7’ intentando hacer exactamente lo mismo, pero su fórmula ya demostró el buen hacer del equipo de Red Barrels y todo apunta a que volverá a hacerlo una vez más.

Prey

PC, PS4, Xbox One - 2017

A Arkane Studios le confiarías la seguridad de toda tu familia y la decoración de tu casa, así que por qué no hacer lo propio con una saga que se inició en 2006 y no ha sufrido más que quebraderos de cabeza en el desarrollo de su secuela. Por lo visto en el último vídeo de este nuevo ‘Prey’, parece que Bethesda no falló en su elección.

Quake Champions

PC - 2017

Vale, no es el remake/continuación del primer ‘Quake’, pero al menos es volver al vértigo de los shooter de arena con lanzacohetes como trampolín que creíamos ya muerto y olvidado. Personajes con habilidades especiales y las siempre socorridas armas de fuego nos servirán para darnos cera con amigos o desconocidos.

Rime

PC, PS4, Switch, Xbox One - 2017

Si hay un juego español que nos tiene enamorados ese es sin duda ‘Rime’, la aventura que a base de silencios e imágenes evocadoras nos ayudó a volver a creer en el potencial de nuestra industria del videojuego. Ahora, por fin, el lanzamiento está más cerca que nunca y, además, no habrá que casarse con ninguna plataforma para disfrutar de su exploración y puzles.

Sea of Thieves

PC, Xbox One - 2017

Ojo a lo nuevo de Rare que, después de todo lo que hemos ladrado sobre la compañía, parece que finalmente tendrán una joya que entregarnos para callarnos la boca. Ganazas no, lo siguiente, de que llegue este 'Sea of Thieves', multijugador masivo con el mundo de la piratería como reclamo para comandar barcos, asaltar pueblos y buscar islas del tesoro de estilo cartoon.

South Park: The Fractured But Whole

PC, PS4, Xbox One - 2017

Muchos lamentamos su retraso el año pasado, pero si algo nos enseñó la anterior entrega del juego es que aquí merece la pena esperar lo que haga falta. ‘South Park: The Fractured But Whole’ quiere volver a demostrar que puede ser algo más que un juego plagado de chistes de pedos y esta vez lo hará con la inspiración de la Civil War de Marvel como excusa. ¿Cómo resistirse a algo así?

Star Citizen

PC - 2017

No todos los juegos consiguen embolsarse 120 millones de dólares a base de alphas, así que como mínimo habrá que reconocerle ese mérito a ‘Star Citizen’ cuando este multijugador masivo con campaña en solitario nos traslade hasta sus batallas espaciales durante el próximo año.

State of Decay 2

PC, Xbox One - 2017

Hace tres años que Undead Labs nos dejó a todos patidifusos con un juego de zombis condenado al fracaso por estar rodeado de triples A de la misma temática, pero si de algo sirve parir un juego tremendo como 'State of Decay' es que lo de la competencia se acaba difuminando hasta desaparecer. En esta ocasión el cooperativo de hasta tres jugadores promete hacer las delicias de los que disfrutamos del primero en Xbox 360.

Tacoma

PC, Xbox One - 2017

Sólo por ser el nuevo proyecto de Fullbright, los genios detrás del magnífico 'Gone Home', ya merece la pena tenerlo en el radar. Se trata de una aventura de ciencia ficción que nos llevará a explorar una misteriosa instalación espacial que recuerda bastante a 'Bioshock' en sus escenarios. El resto no tiene nada que ver, claro.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Switch, Wii U - 2017

Aquí entraría casi todo lo que llegará de la mano de Nintendo con el lanzamiento de Nintendo Switch, pero por ahora nos quedamos con lo que sí sabemos, que el nuevo ‘The Legend of Zelda’ tiene pintaza y que deseamos con todas nuestras fuerzas que lo del salto al mundo abierto le siente de maravilla. A juzgar por los vídeos presentados hasta la fecha, la cosa va por buen camino.

Uncharted 4: The Lost Legacy

PS4 - 2017

Decían que ‘Uncharted 4’ supondría el final de la saga, pero también comentaron que la última entrega gozaría de una aventura en forma de DLC. Alguien en Sony debió soltar uno de esos “ni para ti ni para mí” y volveremos a tener ración de aventuras tanto en modo descargable como en juego vendido por separado. Sea como sea, lo importante es que luce fantásticamente bien y la espera promete hacerse eterna.

Vampyr

PC, PS4, Xbox One - 2017

De la mano de Dontnod, creadores de ‘Remember Me’ y ‘Life is Strange’, llega esta vuelta de tuerca a las historia de vampiros con un action RPG en el que los poderes de nuestro personaje sólo serán la antesala de una estratagema aún mayor, engatusar a pobres inocentes para acabar con sus vidas mediante distintas opciones de diálogo.