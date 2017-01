La llegada de Zelda también significa el adiós a la Wii U, la compañía ya no hará más juegos para la consola

Estos días hemos estado rodeados de noticias de Nintendo, y no es para menos, tenemos nueva consola, nuevos juegos, y hasta una dosis de polémica. Hoy nuevas declaraciones nos confirman lo que muchos ya temíamos, que con la llegada de Switch la Wii U pasará a mejor a vida, lo cual ahora es oficial.

Desde el año pasado, dentro de los resultados financieros de la compañía, sabíamos que la Wii U estaba muerta, algo que se confirmó cuando Nintendo anunció que dejarían de producirla. Pero hoy tenemos un nuevo clavo en el ataúd de la Wii U, ya que Reggie Fils-Aime ha confirmado que el nuevo Zelda será el último juego que reciba la consola por parte de Nintendo.

Durante una entrevista a Polygon, Reggie Fils-Aime, presidente y jefe de operaciones de Nintendo of America, ha confirmado que la compañía ya no tiene desarrollos para la Wii U:

"Desde nuestro punto de vista como first party, no hay un nuevo desarrollo después del lanzamiento de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'. Es un hecho que estamos en el final de la vida para la Wii U."