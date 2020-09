Juegos a cascaporrillo: EA Play te saldrá gratis si tienes Game Pass Ultimate

Microsoft ha puesto toda la carne en el asador. Tras confirmar que la Xbox Series X costará 499 euros, la Xbox Series 299 euros y que ambas estarán disponibles el 10 de noviembre, ahora ha anunciado otra sorpresa más que afecta a su cada vez más atractivo servicio Game Pass.

Los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate podrán a partir de ahora disfrutar de todos los juegos del catálogo de EA Play para Xbox y PC. Así, tendrán acceso a títulos como 'FIFA 20', 'Titanfall 2' o franquicias como 'Battlefield', 'The Sims' o 'Mass Effect'. La suscripción a este servicio cobra ahora más sentido que nunca y da más fuerza que nunca al lanzamiento de las nuevas consolas de Microsoft.

¿Querías juegos? Toma juegos

El servicio Xbox Game Pass Ultimate y la versión Game Pass for PC se anunciaron en el E3 de 2019 y con el primero se daba acceso a los usuarios a un catálogo con decenas y decenas de juegos tanto para las consolas de Microsoft como para PCs basados en Windows.

Estos servicios no paran de reforzase con nuevos títulos cada mes —otros, eso sí, salen del catálogo— y es de hecho una excelente forma de acceder sin coste adicional a todos los grandes videojuegos de las desarrolladoras que trabajan bajo el paraguas de Microsoft. En los últimos tiempos hemos visto por ejemplo como Microsoft Flight Simulator 2020 era protagonista y venía incluido como Game Pass Ultimate, por ejemplo.

Hace poco se anunció además la posibilidad de disfrutar de Project xCloud como parte de Xbox Game Pass Ultimate a partir del próximo 15 de septiembre, lo que permitirá a los usuarios jugar a más de 100 títulos de Xbox y PC en sus tabletas y móviles basados en Android.

Ahora esa ya de por sí llamativa apuesta de Game Pass va un poco más allá. En Microsoft se han aliado con Electronic Arts y una nueva alianza permitirá que los suscriptores de Game Pass Ultimate puedan acceder al catálogo de EA Play tanto en consolas Xbox como en PCs con Windows 10. Los usuarios de Game Pass for PC podrán acceder al catálogo de EA Play con los juegos para Windows 10 allí disponibles.

Eso significa que más de 60 juegos disponibles en EA Play estarán disponibles en el catálogo de Game Pass Ultimate, y entre ellos estarán éxitos como 'FIFA 20', 'Titanfall 2', o 'Need for Speed', además de los títulos de franquicias como 'Battlefield', 'Mass Effect', 'Skate' o 'The Sims'.

La cosa no acaba ahí: será posible comprar esos juegos con descuentos si queremos quedárnoslos para siempre (incluso tras cancelar la suscripción), y habrá acceso a demos de larga duración de los más novedosos distribuidos por EA, como 'FIFA 21'. Algunos de los juegos de EA Play acabarán llegando también a xCloud para que se puedan disfrutar también en dispositivos móviles basados en Android.

Más información | Xbox