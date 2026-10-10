Hay tanta escasez de PS5 Pro que Sony ha decidido hacer una lotería para poder comprarla en Japón

Qué tiempos aquellos en los que cuando querías la última y mejor tecnología del momento solo tenías que esperar un poquito. Esa ha sido mi estrategia de compra a lo largo de toda mi vida: ese iPhone con un descuentillo en la semana del Black Friday, esperar unas semanas a que baje el FIFA o morderme las uñas y esperar hasta hacerme con la PlayStation con un ofertón. Si hablamos de consolas, esa época parece haber pasado a mejor vida. Gracias, crisis de la memoria.

Aunque reconozco que compré la PS5 de oferta (justo en esos días de impass en el que anunciaron que iban a subir de precio y lo hicieron efectivo), la realidad es que si hoy quieres comprar las consolas de Sony, vas a pagar más que al principio pese a que la tecnología sea la misma (bueno, más vieja). Pero es que hay modelos y mercados en los que la cosa está tan negra que Sony ha tenido que recurrir a un sorteo... para comprarla.

Quién quiere optar a comprar una PS5 Pro. El pasado 28 de septiembre Sony abrió en Japón un sistema de solicitud de compra con sorteo para la PS5 Pro, una consola que lleva meses casi imposible de encontrar allí y aquí: un vistazo rápido por retailers como El Corte Inglés, Amazon o Media Markt devuelve que no hay stock o que cuesta casi tres veces más.

Y ojo, no podía participar cualquiera ni su convocatoria implicaba que el sorteo se celebrase sí o sí: solo se haría efectivo si las solicitudes superaban las unidades previstas, algo que por cierto sí que sucedió a cierre de plazo (7 de octubre). Solo una unidad por persona y un premio, el de poder comprarla, que es un derecho intransferible. Queda expresamente prohibida la reventa o cualquier maniobra sospechosa de fraude, como cambios en la dirección de entrega, bajo riesgo de cancelación.

Los requisitos. Para poder optar a ese sorteo, era necesario cumplir con tres cosas:

Tener una cuenta de Sony registrada en Japón y residir allí.

Tener al menos 60 horas de juego acumuladas en PS5, PS4 o ambas entre el 27 de septiembre de 2024 y el 27 de septiembre de 2026.

Tener unificado el inicio de sesión con My Sony ID. Se permite una unidad por cuenta, el derecho de compra no es transferible, y la compra debe hacerse con la misma cuenta. Está prohibido revender, y cambiar la dirección de envío tras el pedido o recogerlo en un centro de reparto invalida el pedido.

No basta ni la subida de precios. La escasez de DRAM auspiciada por la industria de la IA y su subida meteórica de precios: TechSpot se hace eco de los datos de TrendForce, que detalla que este componente aumentó un 171,8% en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo trimestre del año anterior. Como recoge Engadget, Sony vendió 1,5 millones de PS5 en su cuarto trimestre fiscal, casi un 50% menos que el año anterior y explicó que basaría sus ventas en la memoria que pueda comprar a precios razonables. Y mientras tanto, subió el precio de sus consolas (y no es la única).

Por qué importa. Porque es una consecuencia más de esa escasez (y carestía) de componentes: el racionamiento de una consola de gama alta. Antaño los early adopters adquirían la tecnología nada más ser lanzada, pero cuando el tiempo pasaba, el producto dejaba ser novedad y había stock suficiente, aparecían las promociones.

Ahora el escenario ha cambiado y resulta que el paso del tiempo ha jugado en contra de los potenciales compradores: ahora la misma tecnología cuesta más dinero y no hay inventario. En esa coyuntura, la picaresca de la reventa se ha erigido como una alternativa (a veces, la única) para quienes la deseaban. Así que Sony ha optado por una solución en forma de sorteo con el historial de juego como filtro para evitar la reventa.

Más sorteos. Quienes ganaron el sorteo, serán debidamente informados y podrán comprarla a partir del 26 de este mes. Y si alguien no ejecuta la compra a tiempo, la página oficial prevé una segunda ronda en noviembre entre quienes cumplieron los requisitos pero no ganaron.

Sony ha resuelto la escasez de su mejor consola hasta la fecha (aunque la PS6 ya está en el horno y apunta a sobrepasar los mil dólares) y sus unidades limitadas con un sorteo antipiratería que previsiblemente volverá a repetir. La medida parece excepcional, pero habida cuenta de que probablemente esta escasez se va a prolongar varios años y que afecta a varios mercados, habrá que ver si el sistema del sorteo se expande.





En Xataka | La barrera psicológica de las consolas a 1.000 dólares, a punto de ser pulverizada con PS6 según los expertos

En Xataka | Se suponía que la actual generación de consolas era "floja" y que los juegos eran caros. Pues bien: nada ha frenado a la PS5

Portada | Xataka