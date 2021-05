'Ghosts'n Goblins' revoluciona PS Plus: está disponible gratis y por tiempo limitado para usuarios de PS4 y PS5

Pocos videojuegos de la era clásica de las recreativas más recordados que 'Ghosts'n Goblins': su dificultad infernal pero justa, la imaginación y el colorido de su pixel-art, su icónica banda sonora y lo férreo de sus mecánicas de acción pura lo convirtieron en uno de los mayores hits de Capcom en 1985. Ahora vuelve a las consolas de Sony de forma completamente gratuita.

Será dentro del repositorio de clásicos de la compañía 'Capcom Arcade Stadium' De forma promocional y hasta el próximo 1 de junio (es decir: tienes hasta el martes que viene) se puede descargar de forma completamente gratuita para PS4 y PS5. Tienes que ser, eso sí, suscriptor de PS Plus. Una oportunidad única para descubrir que el castigo inmisericorde a los deditos del jugador no lo inventaron en From Software.

'Capcom Arcade Stadium': a la buena maquinita

Este recopilatorio de clásicos de Capcom abunda en un formato que la compañía japonesa lleva ensayando desde hace unos años con otros nombres y que encontró un formato más o menos definitivo en este título que salió primero para Switch y que ahora ha aterrizado en Xbox, PlayStation y Steam con un formato de descarga gratuita. El jugador paga por descargar alguno de los packs de juegos clásicos que ofrece la compañía, y se lleva una buena cantidad de opciones de configuración y la posibilidad de facilitarse la existencia con número de vidas, continues y rebobinado.

Aunque no tan jugosa, la promoción con 'Ghosts'n Goblins' aterriza también en Xbox y Steam: en estos formatos, el juego está a mitad de precio, 0,99 euros. Un precio muy atractivo para hacerse con un auténtico hito de los videojuegos clásicos. Por cierto, el 1 de junio es una fecha señalada no solo por ser el límite para reclamar el juego rebajado, sino porque llega 'Ghosts 'n Goblins Resurrection', la nueva entrega de la saga, a PSN, Xbox y Steam