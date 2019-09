Gears 5: primer torneo oficial en España contra 3DJuegos o IGN. ¡Menuda paliza!

'Gears 5' ya ha aterrizado tanto en Xbox One como en PC y, para celebrarlo, Microsoft lo presentó oficialmente en la recién estrenada arena de Webedia España en Madrid

No faltó de nada: cosplay, consolas para probar el juego y su nuevo modo cooperativo, música en directo, la presencia del Diseñador jefe del multijugador del juego, Otto Ottosson, y hasta un torneo donde varios medios nos enfrentamos amparados por el conocido comentarista de esports Ibai Llanos.

El evento arrancó con el espectacular tráiler seguido de la actuación en directo de Sara del Valle y Pablo del Fresno con una versión de 'Mad World', canción conocida por la película 'Donnie Darko'.

Miguel Ángel Albertos, responsable de Xbox en España, se encargó de conducir el resto del evento y tras una breve aparición de Kait, de la mano de Morgana, la cosplayer invitada, subió al escenario Otto Ottoson, desarrollador jefe del multijugador para repasar todas las novedades del título y afirmando que es el 'Gears' más grande y ambicioso hasta la fecha.

"Hay varios juegos que no tienen muchos modos y con este tenemos 5 en 1 y queríamos que cada modo de juego respirase y tuviera su propia explicación"

Además, Otto es el encargado de las opciones de accesibilidad del juego, donde han hecho bastante hincapié para que todo el mundo pueda jugarlo aun sin tener una gran habilidad en el género 'shooters', ya que el juego está disponible para todos los jugadores que posean el 'Game Pass'.

Tras Otto subió al escenario otro gran invitado: Jesús Barreda, el actor de doblaje de Carmine en toda la saga. Barreda se mostró muy cercano al público que llenaba la arena contando su experiencia en la industria y las diferencias entre poner voz en una película y hacerlo en un videojuego.

Barreda lleva prestando su voz desde el primer juego y se muestra nostálgico al estar ya ante la quinta entrega (sexta si contamos 'Judgment'). Todo mientras soltaba alguna que otra broma espontánea que el público recibía entre carcajadas. Incluso nos brindó alguna que otra frase mítica con su característica voz de Carmine.

"Yo jugué al primer juego y como no hacían más que matarme tuve que dejarlo. Me dije: mejor me dedico a lo mío que es ponerle voces a los personajes"