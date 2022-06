Game Pass sigue sumando ases en la manga: aterrizan en el servicio 'LoL', 'Valorant' y otros éxitos de Riot Games

La presentación de juegos de Xbox y Bethesda fue absolutamente avasalladora. Microsoft no solo mostró unos cuantos exclusivos para mantener a raya a quienes consideran que la guerra de las consolas es un combate de egos entre dueños de IPs carísimas, sino que pusieron sobre la mesa unas cuantas tentaciones para sumarse a Game Pass. La más atractiva: muchos de los juegos presentados estarán desde el primer día como parte del servicio.

Pero hay más: Riot Games, creadores de 'League of Legends', ha anunciado que llegará a Game Pass para PC con algunos de sus éxitos más notorios: el mencionado 'League of Legends', 'League of Legends: Wild Rift' (en móvil), 'Valorant', 'Legends of Runeterra' y 'Teamfight Tactics' (estos dos últimos, en PC y móvil).

Y lo más interesante: en todos ellos se podrá acceder a todos los personajes sin costes adicionales, microtransacciones o tener que comprar DLCs. Esto va más allá de un mero ahorro económico a la hora de escoger personajes: también da acceso a las bonificaciones exclusivas que traiga cada uno de ellos, lo que permitirá, por ejemplo, que los jugadores novatos puedan incorporar ventajas a sus personajes antes de lo habitual.

Se trata de una buena forma de iniciarse en los mundos de Riot Games, o bien acceder, por ejemplo, a las aventuras que proponen las versiones móviles de algunos de sus juegos. Según Riot Games y Microsoft, estos juegos llegarán a Game Pass este mismo año, en invierno de 2022, aunque aún no hay fecha específica.