Galaxia sin límites: Lucasfilm Games anuncia un juego de mundo abierto de Star Wars en colaboración con Ubisoft y EA pierde la exclusividad

Disney, a través de la recién recuperada Lucasfilm Games, parece dispuesta a hacer anuncios relacionados con sus franquicias de mayor peso sin descanso. Ayer Bethesda anunciaba que está desarrollando un juego original de Indiana Jones y hoy es el turno de la reina actual del sandbox mainstream: Ubisoft, a través de Massive Entertainment, es la encargada de desarrollar un juego de mundo abierto de 'Star Wars'.

Desde 2012, ninguna compañía fuera de EA se había encargado de la franquicia, lo que supone un soplo de aire fresco para una saga que en sus versiones digitales se sentía relativamente anquilosada. Julian Gerighty, director of 'The Division 2' and 'The Crew', será el director creativo del juego, y el juego usará el elogiado motor propietario Snowdrop. No hay más datos sobre el proyecto, ni por supuesto qué época, ambientación o historias cubrirá.

EA: exclusividad en el aire

Más allá de la calidad del nuevo juego en sí, del que aún habrá que esperar para saber más datos, la gran pregunta que deja este anuncio es qué pasa con EA y sus juegos. Desde Lucasfilm Games han comentado a Wired que "EA ha sido y seguirá siendo un socio muy estratégico e importante para nosotros ahora y en el futuro, pero tenemos la impresión de que hay espacio para más".

"No andamos cortos de gente llamando a nuestra puerta para jugar con nuestros juguetes", afirma Douglas Reilly, vicepresidente de Lucasfilm Games, lo que deja claro que la franquicia tiene numerosas novias que quieren llevar la saga en nuevas direcciones a partir de 2023, cuando acabe la exclusividad de EA. Teniendo en cuenta la nueva política de Disney de expandir la franquicia en direcciones que van mucho más allá de lo visto hasta ahora, tiene todo el sentido que distintas compañías reciban las herramientas y los permisos para hacer que la saga crezca.