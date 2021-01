Vuelve la aventura: Bethesda anuncia un nuevo juego de Indiana Jones con un magnífico teaser

Solo hacen falta unos segundos de réplica de los inmortales compases de la banda sonora de John Williams y una mano que aparta un sombrero polvoriento para descubrir un látigo. Es todo lo que necesita Bethesda en su cuenta de Twitter para anunciar un futuro nuevo juego protagonizado por Indiana Jones y hacer salivar a toda la comunidad de jugadores y nostálgicos de los ochenta por igual.

Los responsables de llevarlo a cabo serán Machinegames, el estudio encargado de las últimas encarnaciones de la franquicia 'Wolfenstein', lo que nos garantiza que cuando el mítico aventurero golpee a un nazi asegurando cuánto los odia, lo hará con conocimiento de causa. Bethesda afirma desde su cuenta que tendremos que esperar un tiempo antes de saber más, pero este primer anuncio deja claro que es un proyecto en firme.

Aventuras bajo un sello clásico

Esta noticia llega el mismo día en el que Disney ha anunciado que todos los futuros juegos de Star Wars llegarán bajo el sello de Lucasfilm Games, recuperación del mítico sello después de que LucasArts cerrara sus puertas en 2013. Paradójicamente, no ha sido en un juego de EA de la franquicia galáctica donde primero hemos podido ver esta nueva marca de Lucasfilm Games, sino en este teaser de Bethesda.

Indiana Jones tiene una larga trayectoria en el mundo de los videojuegos, a menudo con títulos tan recordados como la aventura 'Indiana Jones and the Fate of Atlantis', uno de los clásicos totales de LucasArts, de tal calidad que es considerada una adición al canon del aventurero tan significativa como cualquier película protagonizada por Harrison Ford. Solo queda esperar unos meses para comprobar que este juego de Bethesda está a la altura de tan legendario predecesor.