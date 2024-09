'Flappy Bird' vuelve diez años después. Lo hace rechazado por su creador y envuelto en turbias polémicas por las cripto

Corría el año 2014. Apple daba el salto a las pantallas grandes con los iPhone 6 y 6 Plus, Motorola lo petaba muy fuerte con el siempre eterno Moto G (2014), OnePlus comenzaba a asomar la patita con el OnePlus One y Xiaomi todavía no vendía móviles en España. Bueno, y todo el mundo se enganchó a un juego más simple que la tabla del uno: 'Flappy Bird'. Todo el mundo lo jugaba, todo el mundo estaba entusiasmado con él. Era el juego el momento.

El 9 de febrero de 2014, su creador lo retiró del mercado. Ahora, diez años después, 'Flappy Bird' ha vuelto y lo ha hecho envuelto en polémica. Tanta, que su creador ha roto su silencio twittero para renegar de él.

Vayamos por partes.

Capturas de pantalla de 'Flappy Bird' | Imagen: Xataka Móvil

El caso 'Flappy Bird'. Hablar de 'Flappy Bird' a estas alturas es como decir que el cielo es azul, pero repasemos su corta historia. 'Flappy Bird' fue creado por el desarrollador vietnamita Dong Nguyen. Se lanzó el 24 de mayo de 2013 y no tardó en convertirse en el juego más descargado de todas las tiendas de apps. Cabría esperar que, siendo el éxito que fue, el juego se exprimiese hasta la saciedad, pero no. Pasó justo lo contrario.

'Flappy Bird', que tenía un pequeño banner de publicidad en la zona inferior de la pantalla, estaba reportando a su creador hasta 50.000 dólares diarios (¡diarios!), pero el desarrollador estaba preocupado. Según contó a la revista Forbes en 2014, "Flappy Bird se diseñó para jugar unos minutos cuando estás relajado [...] Pero pasó a convertirse en un producto adictivo. Creo que se ha convertido en un problema. Para solucionar ese problema, lo mejor es retirar Flappy Bird. Se acabó para siempre".

El "nuevo Flappy Bird" | Imagen: Xataka

Todo esto dio pie a clones de todo tipo y a que eBay tuviese que retirar los anuncios de móviles que se vendían con Flappy Bird instalado. Hubo un iPhone 5s por el que se llegó a pujar 99.900 dólares, pero eBay pisó el freno y canceló la puja, alegando que los móviles deben resetearse antes de ser puestos a la venta.

¿Qué pasó después? El desarrollador no se quedó quieto. En 2017 lanzó un juego nuevo, 'Ninja Spinki Challenges', y en 2022 actualizó la página de .GEARS, la empresa en la que trabaja. Eso es lo último que sabemos de él. Más allá de eso, Dong Nguyen llevaba desde 2017 sin publicar un solo tweet. Silencio total y absoluto hasta ayer, cuando publicó un tweet para decir que el nuevo 'Flappy Bird' no tiene nada que ver con él y que, de paso, no comulga con el mundo cripto.

¿Nuevo Flappy Bird? El pasado 12 de septiembre, The Flappy Bird Foundation anunció el lanzamiento de 'Flappy Bird' como un reboot del original. Detrás de este proyecto está Gametech Holdings, una empresa que ha conseguido la marca comercial de 'Flappy Bird' debido a que su creador original la abandonó. La marca estaba abandonada, Gametech Holdings la reclamó y, finalmente, la consiguió sin haber pagado nada a Nguyen, aparentemente. Todo el proceso está registrado y el propio creador ha confirmado en su perfil de Twitter lo siguiente:

"No, no tengo ninguna relación con su juego. No vendí nada. Tampoco apoyo las criptomonedas".

El "nuevo Flappy Bird". Es como el original, pero con todos los males de los juegos para móviles que buscan ganar dinero a toda costa y el mundo cripto más turbio. Mientras que el juego original era muy sencillo, esta nueva versión tiene varios mapas, skins para el pájaro, cajas de botín, una moneda premium, una cuenta de Twitter que sigue Pavel Durov (fundador de Telegram), TON (la cadena de bloques de Telegram) y Notcoin, otro proyecto de criptodivisa para juegos play to earn. También hay registros de que antes seguía a muchas cuentas relacionadas con el mundo cripto.

Capturas de pantalla de la miniapp que se puede encontrar en el canal de Telegram | Capturas: Xataka

Si echamos un vistazo a su canal de Telegram, veremos que enlaza a una miniapp que es, en esencia, el juego 'Flappy Bird' que se ve en el vídeo del anuncio. Esta experiencia se llama Flap-A-TON y, según se explica en la aplicación, es un evento exclusivo de Telegram que, cuando Flappy Bird se lance en Web2 y Web3, permitirá reclamar los puntos conseguidos. En determinado momento, habrá que vincular una cartera de TON para poder reclamar los puntos. Según se explica en el bot, este juego es "un adelanto del juego completo que se lanzará a finales de año". Blanco y en botella.

Esta página está oculta, pero es accesible desde Wayback Machine. En ella podemos ver cómo se habla de Web3, Solana y su propuesta play to earn | Captura: Xataka

Es decir, que a falta de ver cómo termina todo esto, todo apunta a que el nuevo 'Flappy Bird' es un juego play to earn con raíces en el mundo cripto. De hecho, en cada partida que echas el pajarito tiene una skin diferente con collares, sombreros, colores, etc., que huele a NFT de lejos. Es más, a través de Wayback Machine es posible encontrar páginas en su web en la que hablan de cómo "artistas, desarrolladores y creadores pueden construir, jugar y beneficiarse de la legendaria IP 'Flappy Bird'".

Lo dicho, no es Flappy Bird. Es otra cosa.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Así es como un videojuego cripto estilo Pokémon hizo que usuarios filipinos perdieran su tiempo y finanzas