Si aún estabas intentando entender qué era la Web3, olvídate: el confundador de Twitter dice que llega la Web5

En los últimos meses se ha hablado mucho de la llegada de la Web3, esa nueva internet teóricamente descentralizada que se deshacía de los intermediarios y que estaba muy ligada a las criptomonedas. Jack Dorsey, creador de Twitter, la criticó en el pasado, pero es que además estaba preparando su propia alternativa: la Web5.

Esta iteración quiere ir más allá y añadir una capa que para ellos es crucial: la de la identidad. "En la web de hoy, la identidad y los datos personales se han convertido en propiedad de terceros", explican los responsables del proyecto. Aquí esa identidad y esos datos también estarán descentralizados y según ellos "le devolverán la propiedad de esos datos y de la identidad a las personas".

El concepto de Dorsey sí aprovecha algunos de los principios en los que se basa Web3, pero va un poco más allá. Se habla también de una "Plataforma Web Descentralizada" (DWP) con desarrolladores que creen "Aplicaciones Web Descentralizadas" (DWAs) usando "Identificadores Descentralizados" (DIDs) y "Nodos Web Descentralizados" (DWNs).

La esencia no es tan distinta de lo que se proponía en la Web3, pero aquí esos identificadores descentralizados serían ese pilar de una Web5 en la que la identidad es muy importante y se convierte en parte fundamental de la gestión de la propiedad de los datos.

En la presentación oficial de Web5 se explica en varias diapositivas cómo se crearía un protocolo que haría que en el navegador ya no escribiésemos "https://[URL]" , sino "did:// [URL]". Esos identificadores se autogenerarían y no estarían proporcionados por una entidad de confianza.

Además tendríamos las llamadas "Credenciales Verificables" (VCs) que permitirían demostrar que eres quien dices ser en esa nueva iteración de internet, y que evitaría posibles suplantaciones de identidad y seguridad en transacciones de todo tipo.

Hay otros componentes relevantes, como esos nodos web descentralizados que entre otras cosas ofrecerían una opción de descubrimiento semántico —búsquedade cualquier tipo de dato según su tipo semántico— y que permitirían que se crearan aplicaciones y protocolos descentralizados para intercambio de todo tipo de información y con esos nodos como base.

