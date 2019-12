Facebook ya tiene plan para luchar contra Stadia de Google: es española, se llama PlayGiga y la ha comprado por 70 millones

Este último año hemos visto cómo empresas que, en principio, no tienen nada que ver con el sector de los videojuegos, se han empezado a meter por todo lo alto. El ejemplo más obvio es Google con Stadia, aunque también se rumorea que Amazon está buscando un producto similar integrado con Twitch. Facebook también está apostando fuerte por los más jugones y su última adquisición deja poco lugar a dudas: la empresa de Zuckerberg ha comprado PlayGiga.

Así lo ha confirmado un portavoz de la empresa a la CNBC, donde ha afirmado que "estamos encantados de dar la bienvenida a PlayGiga al equipo de Facebook Gaming". El portavoz no ha hablado de cifras, pero Cinco Días, que adelantó esta compra hace algunos días, hablaba de aproximadamente unos 70 millones de euros, una cifra relativamente baja si la comparamos con los 19.000 millones que la empresa desembolsó para la compra de WhatsApp. Sea como fuere, PlayGiga es la primera compra que Facebook hace en España.

Facebook busca hacerse fuerte en los videojuegos

PlayGiga fue fundada en 2013 como una empresa que ofrecía hasta 300 videojuegos como servicio a operadoras de telefonía y grupos de medios. Su CEO es Javier Polo y entre los inversores de la empresa están ADARA Ventures, Bankinter, Caixa Capital Risk y Inveready y entre los clientes está el operador italiano TIM, que lanzó en 2017 TIMGames, un servicio de streaming de videojuegos con más de 100 títulos potenciado por la tecnología de PlayGiga.

Así era la WADE BOX.

La oferta de PlayGiga no era demasiado diferente a lo que Google ofrece con Stadia. La plataforma de PlayGiga era WADE y para acceder a ella se podía comprar una WADE BOX por 99,90 euros en El Corte Inglés. La página del producto aún es visible. Esta caja incluía un mando, cables varios como un HDMI o un adaptador Ethernet y 50 juegos, entre los que estaban algunos conocidos como 'Rise of the Tomb Raider', 'Metro 2033 Redux' o 'Superhot'. Con la caja se regalaban seis meses de suscripción, tras los cuales había que pagar entre seis y ocho euros mensuales.

Sin embargo, el 3 de diciembre el servicio dejó de estar disponible, tras lo cual pusieron un aviso en su página web que expone que "nos complace anunciar que el equipo de PlayGiga se está moviendo hacia algo nuevo. Continuamos nuestro trabajo en juegos en la nube, ahora con una nueva misión". Parece que ese "algo nuevo" es pasar a formar parte del equipo de Facebook Gaming.

Cuando PlayGiga lanzó WADE, Javier Polo, CEO de la empresa, dijo que "WADE pretende ser el Netflix de los videojuegos" y que "es una oportunidad única para acceder a un servicio de enorme valor, como es poder disfrutar al instante de juegos de máxima calidad desde cualquier televisión a un precio muy asequible". Los juegos, evidentemente, se ejecutaban en la nube y se emitían vía streaming a los televisores de los usuarios, algo que ahora vemos implantado en Stadia y en el futuro Project xCloud de Microsoft.

Recientemente Google lanzó Stadia, su plataforma de videojuegos en streaming y su primera incursión en el mundo de los videojuegos.

Ahora PlayGiga y su tecnología pasan a formar parte de Facebook. Cómo la usará Zuckerberg es un misterio, aunque recientemente Vivek Sharma, Jefe de Producto de Facebook Gaming, dijo que hay 700 millones de usuarios que interaccionan con contenido de videojuegos cada mes y que "sabemos que ese número está creciendo rápidamente". Quién sabe si Facebook sorprenderá al mundo anunciando su propia plataforma de videojuegos en streaming en 2020.

Entre las adquisiciones que la empresa ha hecho para posicionarse en el mundo de los videojuegos llama la atención Oculus, que supuso 2.000 millones de dólares. Facebook también cuenta con Facebook Gaming, su Twitch particular, que recientemente fichó al conocido streaming de Fortnite, Lolito Fernández, para que emitiese allí en exclusiva.

