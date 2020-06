Este juego nunca publicado para la NES original ha sido rescatado de 21 disquetes de código fuente de hace 30 años

En los noventa unos desarrolladores crearon un juego de carreras para la NES original de Nintendo basado en la mítica película 'Days of Thunder'. Del juego en realidad no se sabía de su existencia porque nunca llegó a publicarse. Hasta ahora, tres décadas después unos entusiastas se las han ingeniado para recuperarlo, reconstruirlo y publicarlo.

Chris Oberth, uno de los coautores del título y conocido por ser el responsable de grandes juegos de Commodore 64, falleció en 2012. Una gran parte del hardware que poseía y documentos relacionados con los videojuegos fueron donados a principios de este año a Video Game History Foundation. ¿Razón? Intentar darle un sentido a todo aquello que el desarrollador había dejado atrás y que quedó almacenado durante años en su trastero.

Los archivistas de la fundación pronto comenzaron a investigar todo ese material. Entre los disquetes, copias de seguridad y otros materiales encontraron una concepto de videojuego de un título en que que Oberth había trabajado pero nunca se llegó a hacer público. Se encontraba bajo el nombre de 'NINTENDO: HOT ROD TAXI, FINAL' y se trataba de un juego para la NES basado en 'Days of Thunder'. Ahí comenzó la aventura para recuperar el videojuego.

Disquete con el concepto del juego que encontraron los archivistas. Vía VGHF.

En una pila de decenas de disquetes de la época los archivistas dieron con la copia de seguridad del juego real y no solo la prueba de concepto. La copia estaba dividida en un total de 21 disquetes de 5,25" que contenían algunos archivos relacionados con 'Days of Thunder'. ¿El problema? No fue fácil recuperarlos ya que el programa de recuperación de la copia de seguridad no se ejecutaba correctamente en el emulador de los archivistas.

Finalmente, tal y como cuentan en un artículo publicado sobre la historia, dieron con un voluntario que disponía de un ordenador antiguo capaz de ejecutar el programa de restauración PCTools en MS-DOS nativo. Así es como consiguieron extraer gran parte del código fuente del videojuego. Gran parte y no al completo, ya que algunas partes estaban distribuidas en otras zonas de la copia de seguridad.

Comentan desde la fundación que el juego ha sido compilado y funciona correctamente. Se trata de un juego de carreras con juegos de perspectiva para crear un efecto 3D. Aún no dispone de todas las características para las que fue diseñado, pero indican que en el juego se puede calificar para la carrera y competir sin problemas. Todo ello en gloriosos 8 bits y con un Tom Cruise levantando la copa al final de la carrera (si ganas, claro).

Disponible en GitHub y planes para una versión en cartuchos

Como parte del proyecto de la fundación, el juego será de libre uso y disponible en GitHub tanto para descargarlo y jugarlo como para modificarlo. Esperan poder subir la ROM en los próximos días para que cualquiera lo descargue y juegue en un emulador. Si alguien desea modificarlo o mejorarlo subirán también las herramientas con las que ellos consiguieron recuperarlo y reconstruirlo.

Carrera en el juego de 'Days of Thunder' para la NES recuperado por los archivistas. Vía VGHF.

Finalmente, indican que hay planes para crear una versión en cartuchos físicos para la NES. La idea es vender estos cartuchos y el dinero recaudado donarlo a la esposa de Chris Oberth, coautor del título hace tres décadas.

Los juegos retro siguen despertando pasiones incluso décadas después de su lanzamiento original. Hay algunos que han sobrevivido especialmente bien y siguen jugándose a día de hoy. El empeño en recuperar el juego de 'Days of Thunder' para la NES original es una prueba más de ello.

Vía | ArsTechninca

Más información | The Video Game History Foundation