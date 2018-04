"Este juego no es para escapar de la realidad, es para enfrentarte a ella", Adam Williams, guionista de 'Detroit: Become Human'

Año 2038. Los humanos hemos integrado en la sociedad a androides que trabajan de profesores de nuestros hijos, de enfermeros en hospitales, e incluso como nuestra "pareja perfecta". Todo es maravilloso hasta que los robots se dan cuenta de que están esclavizados y se rebelan contra nosotros. En este contexto de singularidad tecnológica se basa 'Detroit: Become Human', el nuevo exclusivo de Sony que llegará a PS4 el 25 de mayo.

Lo estuvimos probando en París a finales del año pasado y hemos vuelto a probarlo con más personajes y distintas situaciones. Además, aprovechamos para hablar con Adam Williams, autor principal de Quantic Dream, desarrolladora del juego, y mano derecha de David Cage.

Si la concepción de plano secuencia de 'God of War' ya nos pareció impresionante, 'Detroit: Become Human' sigue el testigo con una ruptura casi total entre las cinemáticas y la acción real. Simplemente hay momentos en los que cuesta distinguir si tienes que hacer algo o mover al personaje o si estás viendo una cinemática.

Y no es solo por los buenos gráficos o lo fluido que se mueve el juego, sino porque la narrativa está concebida de una manera en la que todo parece una especie de película interactiva. Adam Williams reconoce que era una de las intenciones cuando estaban creando el título:

Sin hacer spoilers y para ilustrar a lo que nos referimos, pondré un ejemplo con uno de los personajes principales (y que, de hecho, fue la semilla de 'Detroit' con un corto). Kara es una robot mayordoma que en el juego cuida de una niña humana. Es una situación delicada porque ambas escapan de una situación de peligro a cambio de convertirse en fugitivas, por lo que ni tienen dinero ni dónde ir.

Con ese panorama, tenemos que tomar decisiones en el juego y, en mi caso, opté por la "vía rápida": usar a la niña para distraer al cajero de una tienda para poder así robar algo de dinero. Los coches pasan a tu alrededor, llueve, otros personajes te van diciendo cosas por la calle y la niña te habla o se queja de que tiene frío. Es una situación que te mete mucha presión y casi te obliga a actuar sin pensar mucho.

Acabé sintiéndome mal porque, tras usarla para robar, la niña se dio cuenta y me echó la bronca, por lo que la afinidad con ella (la relación entre los personajes en el juego se mide en porcentajes; a más porcentaje, mejor) acabó bajando. De hecho, eso hizo que decidiera cambiar el chip y pensar en otras opciones moralmente menos reprochables en el transcurso del juego.

En esta inmersión, los famosos QTE (quick time events o eventos en tiempo real) son fundamentales. Para algunos incluso pueden llegar a resultar cansinos, pero lo cierto es que, por lo que hemos probado, ni se usan todo el rato ni son siempre el único recurso para hacer avanzar el juego. Le preguntamos a Adam si alguna vez se han planteado abandonar los QTE:

Creo que los QTE funcionan especialmente bien en un determinado contexto, y es si el personaje está bajo presión, el jugador tiene que sentir esa presión. Y es un recurso del que no se puede abusar porque, por ejemplo, si el personaje está en un momento más reflexivo, las interacciones para hacer sentir al jugador esa sensación deben ser diferentes. Así que quitaría los QTE si encontráramos un buen reemplazo para ellos que lograran el mismo efecto que logramos con ellos ahora.

Esa mezcla de QTE que pueden pillarte desprevenido en cualquier momento, un tiro de cámara que parece un constante plano secuencia, unos gráficos muy logrados y una narrativa de película, hacen que este 'Detroit: Become Human' sea uno de los títulos más inmersivos que hemos probado en mucho tiempo. Y engancha.

Sin embargo, no es un juego para echar una partida rápida y dejarlo. Es más, Adam Williams nos aseguró que el primer acto puede durar entre 30 o 40 minutos para un jugador y 2 horas para otro, por lo que el tiempo es relativo. "Depende de las decisiones que tome cada uno" fue una de sus frases recurrentes.

Se han tomado tan al pie de la letra ese mantra que nos confirmaron que es posible que llegues al final del juego con varios o todos los personajes principales muertos o en paradero desconocido:

Siguiendo esta línea, cuando 'Detroit' fue anunciado, hubo varias polémicas con los tráilers lanzados. En las imágenes promocionales se vieron escenas de violencia de género, alcohol o drogas. ¿Se arrepienten de haberlo promocionado con recursos tan polémicos e impactantes?

Creo que cuando tratas de contar historias relevantes que reflejen la sociedad en la que vivimos no debemos huir de las áreas más oscuras del ser humano, porque acabarías con algo que no se siente real. Así que creo que los guionistas deben tener libertad para explorar esos temas, pero también tienen la responsabilidad de explorarlos con sensibilidad. Toda libertad viene con responsabilidad detrás. David [Cage] y yo nos aseguramos de que todos los temas polémicos que tratamos no caigan en el sensacionalismo porque sería una falta de respeto para la gente que ha sufrido ese tipo de problemas, pero también para la historia, que acabaría siendo muy simple tal vez.