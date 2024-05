El primer y único DLC de 'Elden Ring' está a la vuelta de la esquina y ya tiene nuevo avance de su apocalíptica historia

El primer DLC de 'Elden Ring' vuelve a mostrar algunos de los ingredientes con los que nos cautivará el próximo 21 de junio si tenemos el juego previo en PS5, Xbox Series X/S o PC. Y el nuevo trailer que ha mostrado From Software parece incidir en lo ya prometido por Hidetaka Miyazaki: en términos de volumen, ambición y contenido, 'Shadow of the Erdtree' es el mayor DLC que ha salido del estudio.

Algo ya podíamos sospechar con el anterior tráiler del juego, que incluía a Miquella como núcleo de este regreso a las Tierras Intermedias y elementos que ya conocíamos del juego principal: el Árbol Áureo, la Mansión del Volcán, el Oro sagrado... Todo ello, además de una buena cantidad de enemigos y detalles nuevos que han tenido a los fans calentándose la cabeza durante unos meses. Ahora, a un mes del lanzamiento, tenemos un nuevo avance tan enigmático como de costumbre.

El Reino de las Sombras vuelve a estar a nuestra disposición para ser explorado en un tráiler que desvela el protagonismo de Messmer el Empalador y Miquella. El primero de ellos parece ser un enemigo formidable, ya que lo vemos arrasando ciudades con una crueldad sin límites. Ahora está más claro que en el primer tráiler: parece que tendremos que derrotarlo con la ayuda de Miquella.

Lo que también parece garantizado, según Miyazaki, es que esta aventura será la única expansión que veremos de 'Elden Ring'. El director es contrario a las secuelas, y por eso hasta la fecha solo ha dirigido una: 'Dark Souls 3'. No se sabe la duración de esta prolongación de 'Shadow of Erdtree', pero teniendo en cuenta que Miyazaki concibe sus juegos como aventuras únicas, con un desarrollo complejo y que se cuece a fuego lento, podemos esperar una cantidad considerable de horas.

