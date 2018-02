El culebrón del desarrollo de 'Metal Gear Survive: cómo una de las sagas más queridas se enfrenta a su entrega más odiada

Este jueves llega a las tiendas uno de los mayores culebrones que ha dado la industria del videojuego en todos sus años de historia. ‘Metal Gear Survive’ es uno de los títulos más despreciados y atacados por los usuarios, una situación provocada por todo lo que pasaba entre bambalinas durante el desarrollo y posterior lanzamiento de ‘Metal Gear Solid V’.

¿Cómo un juego con ‘Metal Gear’ en el nombre puede haber despertado esta situación? La respuesta son otras dos palabras: Kojima y Konami, dos titanes de la industria que, con sus luchas internas y no pocas cuestionables decisiones, han provocado que el público cargue ante lo que, en su día, fue una idea de Kojima y una característica demandada por los fans.

Dejando claro que es muy probable que nunca sepamos qué pasó realmente en el conflicto entre Kojima y Konami, lo que sí podemos hacer es echar la vista atrás y recopilar el reguero de declaraciones e información que ha ido dejando esta situación. Una historia que nos hace comprender mucho mejor la naturaleza de ‘Metal Gear Survive’ y las razones que han llevado a algunos fans de la saga a obviar este lanzamiento.

Aunque el culebrón nos va a llevar inevitablemente adelante y atrás en el tiempo, el punto de partida lo pone la Gamescom de 2016, momento en el que se anuncia ‘Metal Gear Survive’ con un primer tráiler. En él vemos a distintos miembros del grupo militar que habíamos comandado en la quinta entrega siendo arrastrados por un agujero de gusano a un universo alternativo, la excusa del juego para desarrollar otra línea e historia que no tropezase con lo ocurrido durante varios años y juegos en la franquicia.

Konami daba entonces tres apuntes sobre el juego. ‘Metal Gear Survive’ sería una experiencia cooperativa desarrollada bajo el FOX Engine, el mismo motor de ‘Metal Gear Solid V’, en la que deberíamos sobrevivir a hordas de zombis. El cambio de registro, sumado al hecho de que Hideo Kojima, creador de la franquicia, ya no estaba implicado en el desarrollo, despertó la ira de los fans.

A partir de ese punto se inicia el proceso de control de daños de Konami para intentar acercar posturas con los fans. Se habla de la posibilidad de que aquellos que quieran una experiencia más clásica puedan jugar en solitario, se recuerda que lo ocurrido en ‘Metal Gear Survive’ debe ser tratado como una historia alternativa y se da a conocer que el equipo que trabajó en ‘Metal Gear Solid V’ es el que se está encargando de este desarrollo.

Sin embargo aquél conjunto no parece suficiente para calmar la ira de los fans, que ven en ‘Metal Gear Survive’ una forma de aprovechar la saga sin Kojima tirando del barco. Meses después, durante el Tokyo Game Show de ese mismo año, se le pregunta al creador sobre su participación en el juego:

Aunque Kojima ya había demostrado su intención de hacer un juego de zombis en el pasado, e incluso comentó que los enemigos de un posible ‘Metal Gear Rising 2’ deberían ser zombis controlados por nanomáquinas, todo eso importaba poco llegados a este punto. De hecho, que la inclusión de un cooperativo en ‘Metal Gear Solid V’ fuese una de las novedades más deseadas por los fans, tampoco consiguió calmar las aguas.

El problema venía de largo e invitaba a tomar bandos, aunque en realidad sólo parecía haber uno correcto. Así lo había dictado no sólo la opinión pública, también una serie de situaciones que habían desembocado en la ruptura de relaciones entre Hideo Kojima y Konami a finales de 2015. Un vendaval de cambios y, aparentemente, no muy buenas formas, que se remonta a principios de ese mismo año.

Para entonces la situación parecía idílica. ‘Metal Gear Solid V’ estaba en desarrollo, se había abierto una sucursal de Kojima Productions en Los Angeles que estaba ayudando a darle forma al juego e incluso se había roto internet con el anuncio de ‘P.T.’, un teaser interactivo que anunciaba el desarrollo de un nuevo juego de la saga ‘Silent Hill’ con Kojima al frente.

Pero en marzo de 2015 empiezan los problemas. Konami anuncia el lanzamiento de ‘MGSV’ para septiembre de ese mismo año y, junto a la fecha, Kojima vuelve a repetir la misma frase que llevábamos escuchando desde hace años, que este sería el último juego de la saga. La misma semana de esas declaraciones, Konami da a conocer una reestructuración corporativa, pero también una lista de cambios de personal que provocará una mayor estabilidad y un sistema de control que permita a la compañía adaptarse más fácil a las necesidades del mercado.

Más que en una vendetta personal, lo que a todo el mundo le viene a la cabeza en ese momento es que, con una Konami cuyos negocios van desde los videojuegos hasta las máquinas de pachinko o los gimnasios, el desarrollo de los 80 millones de dólares que costó crear ‘MGSV’ escuece frente a otros como el de ‘Dragon Collection’, un juego para móviles con un coste de apenas un millón de dólares que había arrastrado a más de seis millones de usuarios sólo en Japón.

Lo que nadie esperaba era que esa transformación derivase en una supuesta estrategia de descrédito hacia Hideo Kojima. Konami retiraba la frase “A Hideo Kojima Game” de toda carátula, página web y material promocional de los últimos juegos de la saga, cambiaba el nombre de Kojima Productions Los Angeles a Konami Los Angeles Studio y retiraba la demo de ‘P.T.’ de la Store de PlayStation, siendo Guillermo del Toro, uno de los implicados en el proyecto, el que comentaría que el juego no seguía adelante.

Konami cancelling SH after PT is one of the most moronic things I've ever witnessed.