EA devuelve 'Dead Space' al cajón otra vez: tras diez años de espera, la franquicia de terror se queda en pausa

Hace tres años, EA Motive publicó el tráiler del tan ansiado remake de 'Dead Space'. La primera entrega de la franquicia de terror, un juegazo de la era de PS3 y Xbox 360, recibía algo más que un lavado de cara. 'Dead Space Remake' se había hecho desde cero, con mejores visuales, sonoras y de jugabilidad enfocadas a ofrecer una experiencia más profunda e inmersiva. El juego estaba realmente bien y hacía honor al título original.

Pues ahora EA ha vuelto a poner la franquicia en pausa.

Contexto. 'Dead Space' se lanzó en Europa' el 24 de octubre de 2008, hace ya 15 años. La crítica lo recibió con los brazos abiertos y con razón. El juego de terror y acción de Visceral Games fue todo un melocotonazo. La historia de Isaac Clarke conquistó a prensa y usuarios, llevándose un montón de premios en 2008, 2009 y 2010. Se habla de unos algo más de un millón de copias vendidas. Es un juego muy querido y la noticia del remake, hace ya tres años, fue todo bombazo.

Luego llegó 'Dead Space 2', porque el pobre Clarke no es precisamente una persona con suerte. De nuevo, un juegazo a la altura de la primera entrega. Su campaña convenció a los jugadores gracias a la acción y su experiencia más cinematográfica. Además, traía multijugador y tuvo un DLC, 'Severed'.

Finalmente se lanzó 'Dead Space 3', que ya dejó de lado el survival horror para convertirse en un juego más épico, frenético y con mucho más combate. Esa fue una decisión controvertida y no sentó del todo bien. También tuvo un DLC, 'Awakened', que no gustó demasiado. Se habló de una caída en las ventas y comenzaron los rumores sobre su cancelación. EA, no obstante, desmintió los rumores y dijo que había puesto la franquicia en pausa para centrarse en otros juegos.

Y pasaron diez años.

'Dead Space Remake'. Nos plantamos en 2023 y tenemos entre nosotros 'Dead Space Remake', un juego desarrollado por Motive Studios para next-gen y PC que es, en esencia, el mismo juego de 2008 pero desarrollado con la tecnología y bondades de la generación actual (y algunas novedades, como poder volver hacia atrás en el mapa). "El remake de Dead Space es un sobresaliente en todos sus apartados", decía Vida Extra. "El remake que se merece este clásico", decía 3DJuegos.

Al cajón otra vez, han dicho desde EA. Según recoge Jason Schreier en Bloomberg, que cita a fuentes cercanas al proyecto de EA, la compañía "tomó la decisión [de poner la saga en espera] la pasada primavera (...) Después de acabar 'Dead Space Remake', que se lanzó en enero de 2023, un pequeño equipo de Motive, la empresa subsidiaria de Electronic Arts, trabajó unos meses en una nueva entrega de la serie. Esos planes, sin embargo, nunca recibieron luz verde. Desde el verano pasado, el equipo ha estado explorando otras ideas mientras el grueso de trabajadores se trasladaba a proyectos diferentes".

No se sabe cómo han sido las cifras de 'Dead Space Remake', la empresa no las ha hecho públicas y eso no suele ser buena señal. El juego tampoco ha aparecido en los rankings de juegos más vendidos. Esto, como explican en 3DJuegos, es un problema por dos motivos: si se ha vendido poco ha generado pocos ingresos y, además, ha robado tiempo de trabajo a un equipo que se podría haber dedicado a otra cosa.

La franquicia vuelve a estar en pausa y, viendo el estado de la industria, cabe esperar que su vuelva se haga de rogar.

Motive Studio, a Battlefield. Esta información llegó, precisamente, justo cuando Electronic Arts confirmó el fin de 'Battlefield 2042' (otra saga cuya última entrega ha tenido infinidad de altibajos). Según el comunicado de la compañía, en Motive Studios "están creando un equipo centrado en 'Battlefield' [...] Estamos tremendamente entusiasmados con Motive, ya que aportan su experiencia con Frostbite y narrativas convincentes al redil, uniéndose a DICE, Criterion y Ripple Effect [...]". Aquí cabe recordar que 'Dead Space Remake' está desarrollado en Frostbite.

Según han explicado desde Motive Studios, los directores de 'Dead Space Remake', Philippe Ducharme (productor ejecutivo) y Roman Campos-Oriola (director creativo) van a trabajar junto a los estudios de Battefield "en la creación de lo próximo para Battlefield, un universo que abarcará experiencias tanto multijugador como para un jugador". Llevamos años sin noticias de un nuevo 'Battlefield' y, viendo que en la última edición se ha echado en falta un modo campaña, tiene sentido que Motive Studios empiece a meter mano en este terreno.

Un mercado complicado. La realidad es la siguiente: hacer juegos es caro. Carísimo. No sabemos cuánto costó 'Dead Space Remake,' pero sí que estuvo dos años y medio en desarrollo. Por poner algunos ejemplos, de 'God of War: Ragnarok' se dice que costó 200 millones. De 'GTA VI' se habla de un presupuesto de 2.000 millones de dólares (incluyendo desarrollo, marketing, etc.). 'Red Dead Redemption 2' costó entre 500 y 900 millones y 'Cyberpunk 2077' costó alrededor de 436 millones de dólares.

Es un mercado caro y competitivo. Como sucede con las películas y series, los estudios buscan el rendimiento económico y un juego que no vende es dinero que deja de generarse. Tiene sentido, por lo tanto, que las empresas apuesten por productos que funcionan y abandonen los que lo peor, aunque eso suponga pausar una franquicia muy querida como, en este caso, es 'Dead Space'.

