El gameplay del remake de 'Dead Space' confirma el increíble lavado de cara de esta aterradora odisea espacial

Una cosa hay que reconocerle a 'Dead Space': ya en Xbox 360 y Playstation 3 era un juego tan demoledor en lo gráfico que esta nueva entrega ha decidido, con buen juicio, no hacer cambios muy sustanciales. Lo que no quiere decir que esta versión del clásico no traiga novedades. Solo hay que echar un vistazo al nuevo trailer de gameplay del juego para comprobar que el lavado de cara juega notablemente en favor de la atmósfera y la ambientación.

Este nuevo 'Dead Space' llegará el 27 de enero solo en nueva generación de consolas y PC, lo que atestigua el esfuerzo gráfico que se está haciendo. Y aunque los diseños de monstruos y escenarios sean (por suerte) los mismos, el título se beneficia de un extraordinario uso de brillos, reflejos, iluminación en tiempo real, gore creativo y acrobático y, posiblemente, una mejora de las mecánicas en gravedad cero. Y, por supuesto, posibilita la promesa de que el juego entero se desarrollará en un único y largo plano secuencia.

'Dead Space' contaba (y seguirá contando) la historia de un ingeniero espacial que llegaba a una estación espacial absolutamente devastada. Los responsables son los propios tripulantes, víctimas de horribles mutaciones, unas presencias alienígenas que son una mezcla de vegetales orgánicos y demencias insectoides, y la locura se ha desencadenado a causa de un culto cuyos detalles nuestro protagonista descubre según se va adentrando en la nave.

De aquel hito que contó con dos secuelas y un par de interesantes spin-offs con mecánicas renovadas se recuerda sobre todo el diseño de los horrendos necromorfos y la extraordinaria ambientación. Y el gore, por supuesto: la única forma de acabar con los enemigos era desmembrándolos, y seguro que la nueva generación hará todo lo posible por demostrarnos que sirve para algo más ultraviolento que deslumbrar con el brilli-brilli del asfalto.