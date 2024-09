'Concord', el hero shooter de PlayStation, ha fracasado y sido cancelado. Estas son las razones

El pasado 23 de mayo se anunció 'Concord', la nueva propuesta competitiva de PlayStation Studios. El juego lo estaba desarrollando Firewalk Studios, una de las adquisiciones más recientes. Un año después (algo más, realmente), el juego vio la luz. 'Concord' se lanzó en PlayStation y PC, donde ha estado disponible durante exactamente 14 días. ¿Por qué? Porque el juego ha sido cancelado y retirado. Estas han sido las razones.

Juegos como servicio. Empecemos por el principio. Hace ya un tiempo Sony confirmó sus planes para apostar fuerte por los juegos como servicio. Precisamente por eso compró Bungie, creadores del 'Halo' original y de 'Destiny 2', uno de los GaaS (Games as a Service) más populares. Los juegos como servicio son, en esencia, juegos que se actualizan periódicamente con el fin de conseguir una monetización constante. Algunos ejemplos evidentes son 'Fortnite', 'League of Legends' y 'Pokémon GO'.

Muchos de los juegos más rentables de la actualidad son juegos como servicio. Pues PlayStation tenía la intención de lanzar 12 GaaS por motivos evidentes. Las cuentas son simples: más juegos, más ingresos. En teoría, claro. Era un plan ambicioso, tanto que tuvo que reducir la cifra de 12 a seis. Uno de esos juegos pensados para atraer jugadores y generar ingresos de manera sostenida en el tiempo era 'Concord', el llamado "Overwatch de PlayStation".

¿Qué pasó con 'Concord'? Que ha tomado unas decisiones que han desencadenado una serie de catastróficas desdichas. Empezando por la cuenta de PSN, siguiendo con el precio y terminando con el género, lo cierto es que 'Concord' no tenía los ingredientes necesarios para funcionar en la actualidad. La beta abierta ya lo adelantaba: 2.500 jugadores simultáneos. Pero vayamos por partes.

PlayStation Network. PlayStation empezó tomando la misma decisión que asestó una estocada letal a 'Helldivers 2': obligar a vincular la cuenta de PlayStation Network. El motivo, esgrimió PlayStation, era el funcionamiento del juego cruzado, pero eso dejó fuera a todos los usuarios de PC que no tengan ni quieran un ID de PlayStation Network y a todos los países donde PSN no está disponible.

'Concord' | Imagen: Vida Extra

Un género en horas bajas. Por otro lado, era un juego que llevaba ocho años en desarrollo. ¿Qué juego era la bomba hace ocho años y qué genero era el que estaba de moda? Efectivamente, 'Overwatch' y los hero shooter. Ahora, en 2024, este género no es precisamente el más popular. Salvo 'Valorant', los hero shooter están de capa caída y por eso todo el mundo está pendiente de 'Deadlock', la propuesta de hero shooter y MOBA de Valve. 'Concord' ha llegado tarde y sin una propuesta novedosa a un género en horas bajas.

El ejemplo más claro y reciente lo tenemos en 'xDefiant', el shooter más reciente de Ubisoft. Aunque es un shooter de corte más clásico, el título se enmarca dentro de los hero shooter en tanto que tiene agentes con habilidades especiales que, idealmente, han de compenetrarse para lograr un objetivo. Tras un enorme boom inicial, informes recientes sugieren que el juego no pasa por su mejor momento y se encuentra en la cuerda floja.

De pago. Este ha sido, sin duda, el mayor obstáculo en el lanzamiento de 'Concord'. Quitando a 'Call of Duty' y 'Rainbow Six: Siege' de la ecuación, todos los juegos competitivos son gratuitos. 'Warzone', 'Overwatch 2', el futuro 'Delta Force', 'Valorant', 'Counter-Strike 2', 'Paladins', 'Apex Legends'... todos gratuitos y monetizados a base de micropagos. 'Concord', sin embargo, se lanzó con una etiqueta de 40 euros.

Eso, habiéndose lanzado tras 'Black Myth Wukong', 'Star Wars: Outlaws', con 'Call of Duty: Black Ops 6' a la vuelta de la esquina y con un rival duro de roer (y gratuito) como es 'Overwatch 2', ha sido letal. No solo eso, sino que ser un juego de pago online en PlayStation supone un desembolso adicional: el de PlayStation Plus. En PC da exactamente igual, pero en PlayStation jugar online a un juego de pago requiere una suscripción. Es un aro por el que no todos los jugadores están dispuestos a pasar.

Gameplay de 'Concord' | Imagen: 3DJuegos

En pocas palabras, 'Concord' ha llegado tarde a un género de capa caída con una propuesta que no es mala, pero que "tampoco sobresale como para justificar su modelo de negocio" (3DJuegos dixit) basado en un pago de 40 euros más la suscripción en PlayStation.

Imprimir dinero. Eso es lo que no hacen los juegos como servicio. Esta modalidad no es mala per se, y si no que se lo digan a 'League of Legends' y 'Valorant'. Son juegos gratuitos que quien quiera cosméticos, bailes y gestos paga y quien no, no. Que un juego sea un servicio no es sinónimo de que genere ingresos desde el día uno. Tiene que ofrecer algo distinto o, como poco, atractivo, lo suficiente para competir contra los titanes de la industria. No ha sido el caso.

Imagen | PlayStation

En Xataka | He jugado a los dos últimos grandes AAA en la nube. No lo cambio por nada