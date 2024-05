'Helldivers 2' es víctima de la democracia: así es como una sola decisión ha conseguido hundir la reputación de este juegazo

'Helldivers 2' ha sido un pequeño y necesario soplo de aire fresco. El título de Arrowhead Game Studios y Sony interactive Games llegó hace unos meses y conquistó a los jugadores gracias a su gameplay, su propuesta colaborativa, su humor absurdo, su épica y sus prácticas no predatorias con los micropagos y los pases de batalla. Un juegazo como la copa de un pino que acumulaba miles y miles de reseñas extremadamente positivas.

Pues este fin de semana se ha hundido por una decisión tan aparentemente sencilla como polémica: hacer obligatoria la vinculación entre la cuenta de Steam y la de PlayStation Network.

Steam y PSN. El pasado viernes, 3 de mayo, el estudio a cargo del juego publicó un comunicado diciendo que "permitimos que los requisitos de vinculación de las cuentas de Steam a una cuenta de PlayStation Network fueran temporalmente opcionales" debido a "problemas técnicos" y que "este periodo de gracia está a punto de terminar". Según expuso Sony:

La vinculación de cuentas desempeña un papel fundamental en la protección de nuestros jugadores y en el mantenimiento de los valores de seguridad que se garantizan en todos los juegos de PlayStation y PlayStation Studios. Esta es una de las principales maneras que tenemos de proteger a los jugadores de la toxicidad y los abusos, dado que nos permite suspender a los usuarios que incurren en ese tipo de comportamientos. También permite que los jugadores que han sido suspendidos tengan derecho a apelar.

El resultado, en pocas palabras, es que a partir de hoy, 6 de mayo, todos los jugadores de Helldivers 2 se verían obligados a vincular su cuenta de Steamc on una cuenta de PlayStation Network para seguir jugando. El proceso tendría que completarse antes del 4 de junio y, tal y como adelantó Arrohead Studios, "sabemos que esto puede no ser del agrado de todo el mundo, pero este paso nos ayudará a seguir construyendo una comunidad de la que todos nos sintamos orgullosos de formar parte". Evidentemente, ha pasado lo que tenía que pasar.

Comienza el caos. Esta decisión no sentó demasiado bien a los jugadores de Steam, que no tardaron en acudir a la ficha técnica del juego para hundir las reseñas que, hasta la fecha, era muy positivas. El gráfico es impresionante, tal y como podemos ver en la imagen superior.

¿Y por qué es un problema? A priori, la cuenta de PSN es una cuenta gratuita y todo esto es una cuestión de enlazar una cuenta con otra, ¿no? Pues los motivos son varios y tienen que ver, por un lado, con las brechas de seguridad que sufrió Sony hace unos años y el bloqueo regional.

PlayStation Network no está disponible en todos los países del mundo, pero Steam sí lo está. ¿Qué pasa entonces? Que hay usuarios, muchos usuarios, que pueden jugar a 'Helldivers 2' descargando el juego desde Steam, pero que se quedarán fuera del mismo cuando sea obligatorio enlazar la cuenta de PSN, ya que PSN no está disponible en su país y corren el riesgo de ser bloqueados si usan una VPN.

Explicaciones a destiempo. A través del Discord del juego, la compañía dijo que esta era una "decisión de Sony, no nuestra" y que te "no tenemos todavía los detalles acerca de los problemas con las regiones". Los detalles se materializaron poco más tarde, cuando 'Helldivers 2' fue restringido en nada más y nada menos que 177 países, entre ellos Japón (hogar de PlayStation), prácticamente todos los países africanos y muchos países del este. El listado se puede consultar en SteamDB y ver sobre estas líneas.

Por si esto fuera poco, el CEO del Arrowhead Studios, Johan Pilestedt, confirmó en Twitter que el equipo sabía que esto pasaría desde hace seis meses. Según Pilestedt, "tengo un papel que desempeñar. No soy inocente en todo esto: fue mi decisión deshabilitar la vinculación de cuentas en el lanzamiento para que los jugadores pudieran jugar. No me aseguré de que los jugadores conocieran el requisito y no hablamos lo suficiente sobre ello. Sabíamos desde aproximadamente seis meses antes del lanzamiento que sería obligatorio para los títulos de PS en línea".

¿Y nadie pensó en esto? Es la pregunta que un usuario de Twitter le hace a Pilestedt. ¿Se vendió un juego en 177 países a sabiendas de que, a la larga, se haría efectivo un requisito que impediría jugar en esos países? De acuerdo al CEO del estudio, "no nos encargamos de vender el juego". En resumidas cuentas, todo esto ha sido un cúmulo de malas decisiones y falta de comunicación que ha resultado en el hundimiento de la reputación de un juego que había conseguido granjearse el cariño de la comunidad, comunidad que ahora se le estaba echando encima.

Reembolsos. Arrowhead y Sony comenzaron una negociación para frenar esta sangría, pero mientras tanto Steam comenzó a admitir reembolsos íntegros del juego fuera de plazo, algo que solo pasa en ocasiones contadas o si hay razones de peso. Según el estudio, "los jugadores expresando su descontento a través de críticas, reembolsos, etc., nos da más peso en la discusión con Sony. Duele ver que la popularidad del juego sufre en las calificaciones, pero las discusiones están en curso y estamos del lado de los jugadores en esta lucha".

Y al final, gana la democracia. Todo esto ha pasado durante el fin de semana y hoy, cuando se suponía que esta polémica medida entraba en vigor, Sony se ha echado para atrás. A través de un comunicado publicado en Twitter, la casa de PlayStation ha dicho que "hemos escuchado vuestros comentarios sobre la actualización de vinculación de cuentas de 'Helldivers 2'" y que "la actualización del 6 de mayo, que habría requerido vincular las cuentas de Steam y PlayStation Network para los nuevos jugadores y para los jugadores actuales a partir del 30 de mayo, no avanzará". Asimismo, afirman que todavía están "aprendiendo qué es lo mejor para los jugadores de PC y vuestros comentarios han sido invaluables".

El daño ya está hecho. Aunque es una sabia decisión, la realidad es que la reputación del juego ya ha sido golpeada. Recuperarla no va a ser fácil y aunque en SteamDB ya se puede ver cierta mejora (probablemente, usuarios que hayan cambiado su reseña), la realidad es que ahora mismo el juego acumula un 50,2% de reseñas positivas y un 49,8% de reseñas negativas. Ni la cebolla en la tortilla divide tanto. Una verdadera lástima, siendo 'Helldivers 2' un juego impresionante, divertido y con una comunidad realmente entregada.

