'Baldur's Gate 3' recibe el premio a Juego del Año en una gala de los Game Awards 2023 con pocas sorpresas

A nadie le ha sorprendido que el gran favorito para alzarse con el premio a GOTY haya sido la mastodóntica aventura de fantasía rolera de Larian Studios. Algo más chocante ha sido que 'Alan Wake 2', otro de los indiscutibles grandes títulos del año, le haya pisado los talones en cuanto a número de estatuíllas cuando había otros títulos en liza como 'Spider-Man 2' o 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'.

Los tres premios al juego de Remedy han sido de las escasas concesiones a lo extraño y lo innovador de una gala que, un año más, ha premiado a los superventas y no ha mostrado ningún interés en provocar o revolver las ideas preconcebidas de los espectadores. El tópico de 'los Oscar del videojuego', un año más, les sienta como un guante. Estos han sido los premiados.

Juego del Año

Mejor dirección

Alan Wake 2 - GANADOR

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor narrativa

Alan Wake 2 - GANADOR

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel's Spider-Man 2

Mejor dirección artística

Alan Wake 2 - GANADOR

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor banda sonora

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Final Fantasy XVI - GANADOR

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor sonido

Alan Wake 2

Dead Space Remake

Hi-Fi Rush - GANADOR

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Mejor actuación

Ben Starr (Clive - 'Final Fantasy XVI')

Cameron Monaghan (Cal Kestis - 'Star Wars Jedi: Survivor')

Idris Elba (Solomon Reed - 'Cyberpunk 2077: Phantom Liberty')

Melanie Liburd (Saga - 'Alan Wake 2')

Neil Newbon (Astarion - 'Baldur's Gate 3') - GANADOR

Yuri Lowenthal (Peter Parker - 'Marvel's Spider-Man 2')

Juego con mayor impacto

A Space for The Unboud

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia - GANADOR

Terra Nil

Venba

Mejor juego en activo

Apex Legends

Cyberpunk 2077 - GANADOR

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Mejor juego indie

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars - GANADOR

Viewfinder

Mejor juego para móviles

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail - GANADOR

Monster Hunter Now

Terra Nil

Mejor apoyo de la comunidad

Baldur's Gate 3 - GANADOR

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man's Sky

Mejor innovación en accesibilidad

Diablo IV

Forza Motorsport - GANADOR

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Mejor juego de realidad virtual o aumentada

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Humanity

Resident Evil Village VR Mode - GANADOR

Synapse

Mejor juego de acción

Armored Core VI - GANADOR

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Mejor juego de acción y aventuras

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

The Zelda: Tears of the Kingdom - GANADOR

Mejor RPG

Baldur's Gate 3 - GANADOR

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Mejor juego de lucha

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl

Pocket Bravery

Street Fighter 6 - GANADOR

Mejor juego familiar

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder - GANADOR

Mejor juego de estrategia

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Cities: Skylines II

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4 - GANADOR

Mejor juego de deportes y conducción

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport - GANADOR

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

Mejor juego multijugador

Baldur's Gate 3 - GANADOR

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Mejor juego del público

Baldur's Gate 3 - GANADOR

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Marvel's Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor creador de contenido del año

@ironmouse - GANADOR

@chrisbratt / People Make Games

Quakity

@spreenDMC

@sypherpk

Mejor lanzamiento indie

Cocoon - GANADOR

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Mejor Adaptación

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us - GANADOR

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

Juego más esperado

Final Fantasy VII Rebirth - GANADOR

Hades II

Like a Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Mejor juego de eSports

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant - GANADOR

Mejor Jugador de eSports

Lee "Faker" Sang-Hyeok - GANADOR

Mathieu "Zywoo" Herbaut

Max "Demon1" Mazanov

Paco "Hydra" Rusiewiez

Park "Ruler" Jae-Hyuk

Phillip "Imperialhal" Dosen

Mejor Equipo de eSports

Evil Geniuses

FNATIC

Gaimin Gladiators

JD Gaming - GANADOR

Team Vitality

Mejor Entrenador de eSports

Christine "Potter" Chi - GANADOR

Danny "Zonic" Sorensen

Jordan "Gunba" Graham

Remy "XTQZZZ" Quoniam

Yoon "Homme" Sung-Young

Mejor Evento de eSports

2023 League of Legends World Championship - GANADOR

Blast.TV Paris Major 2023

EVO 2023

The International DOTA 2 Championships 2023

Valorant Champions 2023

