Aquí tenemos el aperitivo definitivo de 'Red Dead Redemption 2': el primer «gameplay» oficial pone nuestro «hype» por las nubes

La espera hasta el 26 de octubre va a ser difícil de sobrellevar. Ese día los fans del primer 'Red Dead Redemption' correremos a las tiendas, físicas o digitales, para hacernos con nuestra copia de la segunda parte, que es desde hace mucho tiempo uno de los juegos más esperados del año. Y, cómo no, seguro que también un firme candidato a GOTY (Game Of The Year).

La gente de Rockstar Games sabe que tiene una joya entre las manos y que millones de fans suspiramos por hacernos con este juego, por lo que de cuando en cuando va dejando caer algunas «miguitas» que no tienen otro objetivo que ir incrementando nuestras expectativas, y, por el camino, hacernos la boca agua.

El primer contacto con las aventuras de Arthur Morgan, John Marston y compañía lo tuvimos en octubre de 2016 bajo la forma de un tráiler de poco más de un minuto que consiguió hacernos salivar de lo lindo. Después llegaron dos avances más, en septiembre del año pasado y en mayo de este año, con más detalles acerca de la ambientación del juego y de los derroteros que adquirirá la historia.

Y, por fin, hoy tenemos el primer gameplay oficial del juego. ¿Qué podemos deciros? Pues que la espera hasta el 26 de octubre se nos va a hacer muy, muy larga. Pero lo mejor es que lo veáis vosotros mismos. Aquí lo tenéis:

Si te has quedado con ganas de más, aquí tienes los tres tráilers oficiales

Cuándo, cómo y dónde estará 'RDR2'

Como os adelanté en la primera línea del artículo, 'Red Dead Redemption 2' estará disponible el próximo 26 de octubre, viernes para más señas, por lo que llegará con un año de retraso frente al lanzamiento previsto inicialmente por Rockstar Games. Podremos hacernos con él, como de costumbre, comprándolo en las tiendas físicas o en las tiendas digitales de Sony PlayStation y Microsoft Xbox. Y, en principio, llegará a PlayStation 4 y Xbox One. Así que no nos quedará más remedio que ir preparando la cartera. Si queréis conocerlo a fondo no os perdáis el análisis que publicarán en su momento nuestros compañeros de Vida Extra.

