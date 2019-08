'Age of Empires II: Definitive Edition' ya tiene fecha de lanzamiento, y llegará a Xbox Game Pass en PC

Durante la celebración del evento Inside Xbox celebrado en la Gamescom 2019, Microsoft ha anunciado nuevos detalles de uno de los juegos más esperados, 'Age of Empires II: Definitive Edition', la espectacular remasterización en resolución 4K del mítico juego de estrategia RTS.

La compañía de Redmond ha anunciado que 'Age of Empires II: Definitive Edition' llegará a Windows 10 el 14 de noviembre, y a muchos de sus compradores les satisfará saber que podrán jugar al nuevo título simplemente con una suscripción de Xbox Game Pass para PC, que sigue en promoción de beta a 1€ para tres meses. Quien no quiera esperar a noviembre, puede jugar a 'Age of Empires: Definitive Edition', que se acaba de unir al catálogo de la suscripción.

'Age of Empires II: Definitive Edition': precio y dónde adquirir el juego

Aunque 'Age of Empires II: Definitive Edition' llegará a Xbox Game Pass de PC, la compañía de Redmond también lo distribuirá en su tienta, la Microsoft Store, y en Steam. En ambos casos, el título tendrá un precio de 19,99 euros. Un precio que no está nada mal considerando lo que va a permitir a sus usuarios.

Requisitos mínimos y recomendados

En cuanto a las máquinas compatibles con el juego, Microsoft ha anunciado estos requisitos mínimos:

Sistema Operativo : Windows 10 (versión 18362 o posterior) con arquitectura x64

: Windows 10 (versión 18362 o posterior) con arquitectura x64 Procesador : Intel Core 2 Duo / AMD Athlon 64x2 5600

: Intel Core 2 Duo / AMD Athlon 64x2 5600 RAM : 4 GB

: 4 GB Gráfica : NVIDIA GeForce GT 420 / ATI Radeon HD 6850 / Intel HD Graphics 3000

: NVIDIA GeForce GT 420 / ATI Radeon HD 6850 / Intel HD Graphics 3000 DirectX 11

Y estos requisitos recomendados: