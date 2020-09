Los 17 mejores juegos de partidas cortas que tan sólo duran unos minutos

Lleva a los críos al cole, ponte a trabajar, prepara comidas… El ritmo diario deja poco hueco a encerrarnos frente a un videojuego de 80 horas, pero eso no significa que debamos abandonar uno de nuestros pasatiempos favoritos cuando vamos apurados de tiempo.

De hecho, hay juegos que parecen específicamente diseñados para cubrir esa necesidad. Títulos diseñados con esa brevedad en mente y que ofrecen experiencias cortas y fugaces, disfrutables en sesiones de dos o tres minutos antes de volver a nuestros quehaceres diarios. Estos son los 17 mejores juegos para sesiones cortas y desconectar brevemente.

La fiebre por los juegos de sesiones cortas

Los triple A de grandes presupuesto tienen su sitio al buscar experiencias enormes y cinematográficas que justifiquen su precio. Los indies, por otro lado, también han encontrado su camino en forma de juegos más pequeños y originales. Sin embargo, ambos caminos son difíciles de abordar si gozas de poco tiempo libre y lo que buscas es apagar el cerebro durante unos minutos.

Justo ahí encontraron un filón muchos indies y grandes empresas que, por su modelo de negocio normalmente anclado a la publicidad y los micropagos, lo que persiguen es tenerte enganchado durante meses, no horas. Si es divertido, el jugador acabará volviendo a él incluso si lo hace durante dos o tres minutos al día.

La principal idea era la de que volvieses y gozar de más impactos en sus anuncios o microtransacciones, así que para conseguirlo buscaban establecer una relación más estrecha con el jugador. De la mano de títulos tremendamente adictivos o que buscaban mecánicas tan divertidas como accesibles para abrirse a un mayor público, lo importante era ser divertidos, que acabes picándote y, en última instancia, que ellos sean lo primero que te venga a la cabeza cuando tengas un rato libre.

Pero frente a los juegos que tiran de micropagos y mecánicas adictivas que potencien sus ingresos por publicidad, muchos indies vieron en esta tendencia una oportunidad para recuperar las sesiones cortas que muchos vivimos en su día en los recreativos. Partidas que por su complejidad duraban lo justo y que, pese a la frustración por su dificultad, aún a día de hoy recordamos con cariño.

Con esa idea en mente nace una corriente que, heredada de la explosión de los juegos para móviles, busca repetir ese efecto sin la necesidad de ser especialmente agresivos con su monetización. Estos 17 videojuegos son un buen ejemplo de cómo todos esos mundos pueden convivir y, por encima de todo, entregar juegos perfectos para matar el tiempo.

’Bleak Sword’

Disponible en: iOS y Mac

Precio: puedes encontrarlo en Apple Arcade (4,99 euros al mes)

Como tener un Souls de bolsillo o, manteniendo la broma de “el Souls de X”, el ‘Dark Souls’ de móviles que no te robará media vida a base de partidas eternas y frustración. Un juego de aspecto sencillo que resulta la mar de divertido gracias a lo simple y accesible de sus controles. Parrys, ataques, movimiento, todo se ejecuta moviendo el pulgar sobre la pantalla y sorprendentemente acaba siendo más profundo y adictivo de lo que podría parecer.

’Children of Morta’

Disponible en: PC, PS4, Xbox One y Switch

Precio: 33,20 euros

‘Children of Morta’ no es un juego corto, pero sí es uno de los que no te fastidia en exceso al cogerlo de higos a brevas. Un roguelike en el que ir superando niveles con distintos personajes que, a su vez, irán evolucionando y consiguiendo poderes para que cada partida sea un poco más asequible que la anterior. De los pixel art más bonitos de estos últimos años.

’Downwell’

Disponible en: PC, iOS, Android, PS4 y Switch

Precio: 2,99 euros

Un clásico de las partidas cortas. ‘Downwell’ nos propone lanzarnos a un pozo mientras vamos aniquilando enemigos, completando secciones y adquiriendo habilidades especiales. Un vicio tremendo en el que el mayor de los problemas va a ser saber desconectar de él aunque el tiempo que teníamos reservado haya llegado a su fin.

’Flat Heroes’

Disponible en: PC, Xbox One, PS4 y Switch

Precio: 9,99 euros

Una genialidad hecha en España que se ganó el derecho a colocarse como uno de los indies mejor valorados en el año de su lanzamiento. 'Flat Heroes' es un juego minimalista que demanda reflejos de acero y que, conforme vayamos avanzando en sus más de 300 niveles, acabará convirtiéndose en uno de esos juegos de referencia a los que acudir cuando necesitamos despejar la cabeza.

’Geometry Wars 2’

Disponible en: Xbox One

Precio: 9,49 euros

'Geometry Wars 2' es otro clásico de corte arcade que admite partidas cortas y cualquier fan de lo desenfadado y vertiginoso sabrá apreciar. Un shooter divertidísimo que apuesta por la psicodelia en lo visual y que, aunque cuenta con varias ediciones, tiene en su segunda entrega la mejor colección de ideas y modos para disfrutarlo.

’Golf on Mars’

Disponible en: PC, iOS y Android

Precio: 2,39 euros

Probablemente uno de los juegos más simplotes que han pasado por mis manos, pero uno que siempre está guardado a buen recaudo en mi móvil para salvar ratos muertos. Secuela del ya mítico ‘Desert Golf’, la idea es ir superando hoyos en un mundo horizontal plagado de obstáculos y retos que nunca alargan la partida más allá de uno o dos minutos.

’Grindstone’

Disponible en: iOS y Mac (proximamente en Switch)

Precio: puedes encontrarlo en Apple Arcade (4,99 euros al mes)

Sin duda alguna una de las mejores joyas que nos ha dejado el experimento de Apple Arcade. Un juego de puzles fantástico que se aleja de los vicios abrazados por el género en móviles y que, muy pronto, por fin, podremos disfrutar también en Nintendo Switch. ‘Grindstone’ es uno de esos juegos capaces de reconciliarte con los puzles pequeños y sencillos al estilo match-3.

’I’m Ping Pong King :)’

Disponible en: iOS y Android

Precio: gratis

Una de esas genialidades que parece increíble que no se hayan creado antes. Un juego tan simplote como efectivo en el que ir jugando contra rivales hasta convertirte en el rey del ping pong. Muchos reflejos, un estilo visual genial y lo accesible de tocar en un lado u otro de la pantalla para devolver la pelota. Cuidado, que engancha.

’Leap Day’

Disponible en: iOS y Android

Precio: gratis

De Nitrome podríamos incluir aquí casi todo su catálogo. Son de esos genios que han conseguido clavar como ningún otro la idea de juegos accesibles y rápidos para el consumidor de móvil. ‘Leap Day’ es, probablemente, una de sus ideas más finas y acertadas. Un juego de plataformas que nos entrega un nivel cada día para que intentemos completarlo con la mayor puntuación posible.

’Lonely Mountains: Downhill’

Disponible en: PC, PS4, Xbox One y Switch

Precio: 19,99 euros

Uno de los indies recientes que más ruido han generado, especialmente por su llegada a Game Pass y el haber facilitado que muchos hayamos podido acercarnos a él por estar incluido en el servicio de Microsoft. La idea es tan simple como entregarnos a un ciclista, una montaña y el reto de alcanzar la meta en el menor tiempo posible. Si vas por el camino fácil o eliges despeñarte en busca de un atajo, depende de ti.

’Mini Metro’

Disponible en: PC, PS4, iOS, Android y Switch

Precio: 0,99 euros

Otro juego al que acabo volviendo de tanto en tanto y que con la llegada de los desafíos diarios se ha convertido en un recurso cada vez más habitual. De la mano de un aspecto minimalista y un reto que crece cada vez más, el juego nos invita a crear líneas de metro de distintas ciudades del globo de la forma más eficiente posible. Si ya lo tenéis más que quemado, otra buena opción puede ser su secuela 'Mini Motorways'.

’OlliOlli 2’

Disponible en: PC, PS4, Xbox One y Android

Precio: 14,99 euros

Ni la cara arcade de ‘Tony Hawk’s Pro Skater’ ni la simulación de juegos como ‘Skate’, la saga ‘OlliOlli’ convierte el mundo del monopatín en una descerebrada aventura de partidas cortas e intensas al más puro estilo recreativa. Como tantos otros de la lista también tiene opción para partidas diarias, pero aunque ese no fuese el caso, el mero hecho de apuntar a mejores puntuaciones ya lo convierte en un pasatiempo brutal.

’Ridiculous Fishing’

Disponible en: iOS

Precio: 3,49 euros

He aquí otro de mis favoritos y uno de los juegos más celebrados del estudio recientemente cerrado Vlambeer. Este alocado juego de pesca nos invita a conseguir cuantos más peces mejor con una mecánica la mar de efectiva. La idea es que, conforme el anzuelo se hunde en las profundidades, deberemos ir dirigiendo su camino para evitar chocar con los bichos que pululan por ahí y, cuando empiece a subir, intentar recoger todos los que hemos dejado atrás. Adictivo hasta decir basta.

’Rocket League’

Disponible en: PC, PS4, Xbox One y Switch

Precio: gratis

Uno de los juegos de la lista que menos presentación necesitan. ’Rocket League’ y sus partidos de fútbol con coches han pasado a ser uno de los multijugadores más jugados hoy en día. Unas cifras meteóricas que, con el cambio del juego a un modelo free-to-play, van a crecer aún más durante los próximos meses.

’Streets of Rage 4’

Disponible en: PC, PS4, Xbox One y Switch

Precio: 29,99 euros

Otro con sabor a recreativa que se cuenta entre los recién llegados, la cuarta entrega del “yo contra el barrio” que nos enamoró en Megadrive. ’Streets of Rage 4’ es uno de esos juegos en los que puedes acabar perdiendo horas sin demasiados problemas, especialmente si lo disfrutas en cooperativo, pero que también admite partidas fugaces para jugar un nivel y luego saltar a otra cosa sin sentirte culpable.

’Superhot’

Disponible en: PC, PS4, Xbox One y Switch

Precio: 9,19 euros

Pocos juegos de tiros al estilo FPS tendrían cabida en una lista de experiencias breves como esta, pero ‘Superhot’ se parece poco o nada al resto de títulos de este estilo. Con niveles pequeños que no nos llevarán más de unos segundos, liarte a espadazos y a lanzar perdigones para desconectar brevemente da para pausas más que recomendables.

’Tetris 99’

Disponible en: Nintendo Switch

Precio: 20,68 euros

Cerramos con un clásico revolucionado. Lo mejor de ‘Tetris’ y los battle royale se une en ‘Tetris 99’, un juego que suma 100 jugadores por partida para comprobar quién es el último que queda en pie. Lejos de hacerse tan largo y lento como otros títulos del género, aquí las partidas vuelan y quedar entre los últimos es un reto más que considerable.