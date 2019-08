Los 11 mejores juegos clásicos para PC que se pueden comprar en Steam

Estamos atravesado la época de los TeraFLOPS, la potencia y los gráficos en 4K con tasas altísimas, pero no siempre ha sido así. Hubo una época donde había juegos con píxeles enormes que lograban cautivarnos, ya que lo importante no eran sus gráficos, sino la diversión que eran capaces de ofrecer. Sí, nos referimos a aquellas viejas joyas de los juegos legendarios de PC.

Ya sea que los hayas jugado en su momento, o no tengas idea de lo que estamos hablando, los juegos clásicos de PC se han ganado precisamente el título de "clásico" por haber roto los paradigmas al unir diversos elementos más allá de los gráficos.

Por tal motivo, hoy hemos hecho una recopilación de los que creemos son los mejores juegos clásicos de PC que se pueden comprar hoy día en Steam.

'Half-Life' (1998)

El debut de Valve fue una bomba que hoy día retumba en el corazón de muchos gamers. 'Half-Life' significó un antes y un después para los FPS ya que integraba tecnología que nos presentaba un mundo completamente inmersivo y sumamente realista para la época. Por esta razón fue galardonado como Juego del Año por más de 50 publicaciones en todo el mundo, incluso algunos se atreven a catalogarlo como "el mejor título para PC en la historia". Un juego obligado.

Comprar en Steam

'Half-Life 2' (2004)

Años más adelante Valve conseguiría lo impensable, hacer una secuela de 'Half-Life' que superara a la original, aunque aquí las opiniones están divididas. Lo que es un hecho, es que 'Half-Life 2' retomó lo mejor del primera parte, lo mejoró, añadió nuevos elementos y creó una joya que hoy día no tiene rival. El realismo, los retos y esa carga emocional lo hacen un juego único.

Comprar en Steam

'Counter-Strike' (1999)

Curiosamente, 'Counter-Strike' nació como un mod de 'Half-Life' que fue adquirido posteriormente por Valve para convertirlo en el que a día de hoy es el FPS multiplayer más jugado en línea. Su narrativa es de lo más sencilla pero sumamente adictiva, ya que el objetivo es hacer equipo para combatir terroristas en misiones como rescate de rehenes, desactivar bombas, tomar bases enemigas, entre otras cosas.

Comprar el Steam

'Deus Ex' (2000)

'Deus Ex' llegó en su momento a cambiar todo el panorama de juegos debido a que abordaba una narrativa de temas complejos dentro de un escenario cyberpunk. Desigualdad social, avance tecnológico y sobrepoblación, hasta contaminación, enfermedades y terrorismo. La brecha social es cada vez mayor y el mundo está por colapsar si no hacemos algo. Esta aventura mezcla de forma magistral elementos RPG en primera persona con estrategia y el uso de tácticas furtivas.

Comprar en Steam

'DOOM' (1993)

El padre de los FPS está aquí. 'DOOM' significó una verdadera revolución en los juegos de PC debido a su motor gráfico 3D, algo nunca antes visto. Debido a esto, 'DOOM' se convirtió rápidamente en uno de los juegos más reconocidos de 1993-1994, y es que se dice que llego un punto en que la mayoría de los ordenadores tenían instalado este juego.

Comprar en Steam

'Quake' (1996)

Si 'DOOM' es el padre de los FPS, 'Quake' es su hermano casi gemelo. Tras conseguir un éxito sin precedentes, id Software repitió la hazaña y regresó con un segundo bombazo. 'Quake' mejoró lo aprendido en 'DOOM' y lo llevó a un nuevo nivel. Entornos 3D en un mundo gótico medieval que atrapó a todos no sólo por esa estética, sino también por su enfoque multiplayer de ¡8 jugadores! Toda una revolución para esa época. 'Quake' también fue el primer shooter en tener mapas específicos para el modo multijugador.

Comprar en Steam

'Portal' (2004)

En su momento fue catalogado como uno de los títulos más innovadores debido a su peculiar mecánica de juego, la cual consiste en puzzles donde tendremos que crear portales para escapar de diversos escenarios tras cumplir algunas misiones.

Comprar en Steam

'Myst' (1993)

Cyan, el desarrollador del juego, no se imaginaba lo que estaban haciendo cuando lanzaron 'Myst' al mercado en septiembre de 1993. Y es que estamos hablando del juego más vendido del siglo XX, un aventura point & click lleno de acertijos que se destacó por sus avanzados gráficos y música. Esto provocó que llegarán una gran cantidad de variantes del juego e innumerables secuelas y reediciones. 'Myst' se volvió todo un icono de la cultura popular al crear comunidades de fans, programas de televisión, películas, libros, cómics y mucho más.

Comprar en Steam

'Duke Nukem 3D' (1996)

Testosterona, acción frenética y píxeles enormes. 'Duke Nukem 3D' llevó a otro nivel los FPS al mostrarnos los absurdo que pueden ser, ya que aquí todo se eleva a la enésima potencia, desde armas colosales, hasta una cantidad tremenda de Aliens que curiosamente lo hacían un juego sumamente entretenido donde el objetivo era claro: matar y que no nos mataran.

Comprar en Steam

'Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge' (1991)

Y llegamos a uno de los juegos más reconocidos y queridos de LucasArts, una maravillosa aventura gráfica, que se distribuyó en disquetes, y que fue posible a tres grandes de la industria: Ron Gilbert, Tim Schafer y Dave Grossman, quienes lograron dar vida a una de esas joyas de PC que hoy día se siguen disfrutando como nunca.

Comprar en Steam

'Age of Empires II' (1999)

Este juego no necesita introducción, y es que a día de hoy es considerado el mejor juego de estrategia de la historia y también el más jugado. Ya sea que elijamos la versión HD o el nuevo remaster, 'Age of Empires II' es una de esas joyas que no pueden faltar en nuestra biblioteca de juegos.

Comprar en Steam