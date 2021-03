Xiaomi confirma que fabricará coches eléctricos: 10.000 millones de dólares para competir contra Tesla y el sector del motor

Era un secreto a voces y por fin se ha confirmado. Xiaomi ha anunciado que invertirán hasta 10.000 millones de dólares durante la próxima década para entrar en el negocio de los vehículos eléctricos.

El coche eléctrico de Xiaomi será una realidad, aunque por el momento no se han dado a conocer más detalles. La compañía ha explicado en un comunicado que entrarán a competir contra Tesla y el resto de marcas del sector de vehículos eléctricos, con una inversión inicial de 10.000 millones de yuanes, unos 1.300 millones de euros.

BREAKING NEWS



Say hello to #XiaomiSmartElectricVehicles.



Get all the information at our #XiaomiMegaLaunch Part II tonight! 19:30 (GMT+8), 2021! pic.twitter.com/gq3Kue2pF1