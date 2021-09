Unagi tiene el patinete eléctrico más completo hasta la fecha: doble motor, suspensión completa y hasta asistencia al conductor

El fabricante de patentes eléctricos Unagi tiene un nuevo modelo listo para salir al mercado, el Model Eleven. De un paciente eléctrico esperamos simplemente una autonomía decente y como mucho poder conectarlo al smartphone. Éste va mucho más allá de eso, repleto de tecnología permite hasta detectar baches y obstáculos en tiempo real. Eso sí, por un precio que parte de los 2.440 dólares estadounidenses.

Con el Model Eleven desde Unagi parece haberlo apostado todo por los patinetes eléctricos con tal de conseguir el modelo más completo de todos. Toda esta tecnología que trae además está recogida en un diseño exterior particularmente agradable. El diseñador suizo Yves Béhar, ha estado al mando del equipo de diseño que ha creado el Model Eleven. Destaca por un diseño compacto, en carbono y con una suspensión completa en ambas ruedas.

La tecnología en el Model Eleven de Unagi

En el apartado más técnico el patinete eléctrico trae una ingente cantidad de funcionalidades y capacidades. Tecnologías que generalmente no se ven en patinetes eléctricos o si lo hacen no tantas en un mismo modelo. Por ejemplo, trae un sistema de asistencia al conductor que mediante una cámara frontal detecta en tiempo real los próximos obstáculos y alerta al usuario si este no llega a verlos. Otra de las tantas formas de reducir los peligros con ptinetes eléctricos.

El patinete, en caso de peligro, puede alertar mediante su pantalla LED en el manillar o mediante el altavoz que trae integrado. La pantalla no se limita a eso sin embargo, también permite navegar por Google Maps (que está integrado en el patinete) y obtener direcciones para ir a lugares determinados. Mientras tanto, el altavoz también va dando indicaciones de audio sobre la navegación.

En cuanto a los aspectos más básicos, el Model Eleven permitirá cinco modos de conducción diferentes y una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, lejos de los 100 km/h que promete eSkootr. Cuenta para ello con dos motores de 250 W de potencia. La autonomía por su parte tiene un límite de unos 25 kilómetros en condiciones óptimas. Autonomía que se obtiene de una batería de 67,7 W de capacidad y extraerla para cambiarla rápidamente por otra si no tenemos tiempo para cargarla.

El último aspecto es el precio, quizás el punto más inconveniente de todos. Y es que el Model Eleven de Unagi parte de un precio de 2.440 dólares estadounidenses para la versión más básica. Versión que no incluye por ejemplo el sistema de detección de obstáculos, para dicho modelo hay que desembolsar un total de 2,860 dólares estadounidenses. Si alguien desea obtener el patinete más barato, los primeros en reservarlo mediante la campaña de Indiegogo tendrán descuentos.

