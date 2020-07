eSkootr es el campeonato de carreras para patinetes eléctricos: prometen velocidades de 100 km/h y se celebrará en 2021

Los patinetes eléctricos no parecen conformarse con inundar las calles de las ciudades, ahora también se celebrarán carreras profesionales. Es el propósito de eSkootr, un nuevo campeonato que llegará el año que viene y promete carreras en circuitos cerrados con pilotos circulando a 100 km/h. Efectivamente, utilizarán patinetes eléctricos especialmente diseñados para alcanzar esas velocidades y no limitados para cumplir con normativas urbanas.

La forma más fácil de entenderlo es quizás asemejándolo con la Formula E. Este campeonato 100% eléctrico cada vez está ganando más relevancia y eSkootr busca ser algo similar a menor escala con patinetes en vez de coches. De hecho, uno de los organizadores de este nuevo campeonato es el campeón de la Formula E, Lucas di Grassi.

En un primer vídeo promocional del evento vemos a una serie de pilotos en sus patinetes circulando por la ciudad. Video que no carece de CGI, tanto los patinetes como los vestidos de los pilotos están repletos de luces de neón al estilo Tron. Veremos cuánto se asemeja a la realidad una vez se celebre.

Aún por desvelar detalles de los patinetes, pilotos y carreras

No obstante, aún hay muchos detalles que no se han desvelado sobre eSkootr. No han comentado nada sobre cómo se va a financiar el proyecto, dónde se van a celebrar las careras o ni siquiera quiénes son los pilotos o equipos que van a participar. Lo que sí que comentan los organizadores es que al ser patinetes es un proyecto mucho más asequible que los coches de Formula E por ejemplo, por lo que permitirá a más equipos participar y a pilotos de todos los ámbitos (ciclistas, snowboarders, motociclistas...).

De lo poco que se aprecia en las imágenes oficiales, los patinetes parecen contar con ruedas especialmente gruesas, suspensiones completas y una plataforma bastante ancha. Pero claro, no son imágenes reales así que no hay forma de saber si va a ser el diseño definitivo de los patinetes. Teniendo en cuenta que prometen velocidades de 100 km/h, la seguridad de el piloto va a ser un factor importante. Indican que ya se han asociado con un proveedor y desvelarán un prototipo a finales de este año.

Los organizadores explican que la idea de estas carreras es promocionar la micromovilidad y las ventajas de este tipo de transporte. De un modo similar a lo que hace la Formula E actualmente para impulsar el uso de coches eléctricos. Comentan que en cada ciudad donde se celebre se reunirán con autoridades locales con la idea de demostrar cómo "las áreas densamente pobladas pueden construir eficientemente redes protegidas y sostenibles donde los usuarios de scooters, bicicletas eléctricas y bicicletas comparten espacio juntos".

Vía | CNet

Más información | eSkootr