Pagos por kilómetro y descuentos por alquiler: en los Países Bajos se premia aún más ir a trabajar en bicicleta en 2020

En pro de aliviar las ciudades de "malos humos", no son pocas las urbes que apuestan por promover la circulación en bicicleta, como hemos estado viendo en Valencia de manera destacada entre otras. Pero en los Países Bajos es algo nacional y que va a más, ampliando las ventajas fiscales por ir con bicicleta al trabajo.

El país ya contaba con un pago por kilómetro de 0,19 euros, de modo que la empresa y el empleado establecen un recorrido concreto. Ahora en 2020 además las bicicletas pueden entrar en la categoría de vehículo de empresa también para beneficiarse de la retribución de un porcentaje como ya ocurría con los coches en función de las emisiones.

Tal y como explica el propio gobierno de los Países Bajos, la idea es que aún se recurra más a la bicicleta como medio de transporte para llegar al trabajo, de modo que tanto empresas como trabajadores se vean beneficiados por ello. A ese pago por kilómetro que comentábamos de 0,19 euros/km, se añade la posibilidad de poder obtener una retribución en los impuestos del 7% del valor de compra de la bicicleta, de igual manera que se benefician quienes adquieren un coche con cero emisiones (pero el porcentaje es distinto).

Así, ir al trabajo en bicicleta en los Países Bajos supone aspirar a las siguientes ventajas:

Effective today, the tax laws in the Netherlands have changed to financially reward cycling commuters:



🚲 €0.19/km reimbursement for business travel

🚲 Interest-free loan towards (e-)bike purchase

🚲 Option to lease a bicycle from an employer



