Guía de compras de bicicletas eléctricas: en qué hay que fijarse antes de comprar y nueve modelos recomendados

Guía de compras de bicicletas eléctricas: en qué hay que fijarse antes de comprar y algunos modelos a elegir

Ahora que poco a poco asoma el buen tiempo y que se alargan las horas de sol, apetece realizar más actividades al aire libre y la bicicleta siempre es una buena opción. Si además queremos ir al trabajo en este medio de transporte, pero sin que suponga llegar sudando para entrar en la ducha, la bicicleta eléctrica es una buena opción para combinar ejercicio y transporte.

También lo es para practicar deporte en grupo aunque no estemos tan en forma como el resto. Ya no es raro ver a pelotones ciclistas que salen a montar donde alguno de ellos, que puede entrenar menos durante la semana, lleva una bici eléctrica. Esto le ayuda a mantener el ritmo del grupo sin suponer una carga y que los demás tengan que estar esperando.

La legislación de la bici eléctrica

La bicicleta eléctrica se verá afectada por las mismas normas del resto de bicis. Es decir, en ciudad el uso del casco no es obligatorio, no así en vías interurbanas y carretera. No podrán circular por las aceras, a menos que estén especialmente indicadas para ello, y tienen que circular por la calzada como el resto de vehículos.

Tampoco se necesita una licencia para conducir, como sí sería el caso de un ciclomotor. Pero sí se necesita conocer el código de circulación, conocer las señales viales y respetarlas. La bicicleta debe llevar luz delantera blanca y trasera de color rojo siempre que circule en condiciones de luminosidad reducida o de noche.

No es obligatorio contar con un seguro de daños a terceros, ni se tiene que pagar impuesto de circulación a vehículos de tracción mecánica, ya que no son homologables a los mismos. Eso sí, en caso de un accidente si no contamos con dicho seguro tendremos que hacernos cargo de los daños causados a un vehículo o a un peatón, según sea el caso, por nuestros propios medios.

La asistencia al pedaleo

Hasta aquí la normativa es más o menos común a cualquier bicicleta. En el caso de las eléctricas se debe añadir la específica que afecta a su motor eléctrico y las limitaciones que impone la asistencia al pedaleo. En este caso

"las bicicletas con pedaleo asistido, equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima de 0,25 kilovatios, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa cuando la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h, o antes si el ciclista deja de pedalear"

Las bicicletas deben estar homologadas por el Ministerio de Industria, según la norma UNE-EN 15194:2009. En caso de tener un acelerador similar al de una moto, que permita iniciar la marcha sin dar pedales, se considerarán ciclomotores. Lo mismo ocurre si su motor supera los 250W o no se detiene la asistencia al pedaleo al alcanzar los 25 km/h. En este caso es necesario matricular el vehículo, además de contar con seguro y se necesita licencia para su conducción.

Tipos de baterías de la bicicleta eléctrica y autonomía

Como en todo vehículo eléctrico las baterías juegan un papel muy importante a la hora de elegir. Para empezar tendríamos que ver si buscamos una bicicleta con baterías extraíbles o que vayan integradas en el cuadro. La principal ventaja de las primeras es que podemos llevarlas con nosotros si aparcamos la bici en la calle y recargarlas en el trabajo o en casa de forma más cómoda que tener que subir la bici a nuestro domicilio.

Si preferimos que vayan integradas en el cuadro, a nivel estético quedan más disimuladas. Sería la opción más parecida a una bicicleta más convencional, independientemente del tipo elegido, ya sea una plegable, una urbana o de montaña. Prácticamente no notaremos la diferencia, más allá de un mayor peso y el selector de asistencia que queremos aplicar.

A la hora de elegir es fundamental fijarse en los ciclos de recarga que permite la batería y la facilidad para su sustitución en el futuro. Especialmente si tenemos pensado hacer muchos kilómetros con este vehículo, como sería el caso del desplazamiento diario al trabajo, cuantos más ciclos de recarga el aguante es mejor.

Por último la autonomía irá ligada a su capacidad de almacenamiento de energía. Las baterías más eficientes suelen ser las de ión litio, mientras que las más económicas suelen ser de plomo, también más pesadas. A mayor capacidad de almacenamiento más autonomía permiten, aunque hay que tener en cuenta que son más eficientes las de litio.

La autonomía que logremos dependerá también del peso del ciclista y el terreno a recorrer. No logrará el mismo rendimiento alguien que pesa 90 kilos y tiene que subir cuestas que un ciclista que pesa 75 y realiza un recorrido llano. Lo normal es que permitan realizar recorridos entre 50 y 60 kilómetros con asistencia al pedaleo sin problemas. También variará con la cantidad de ayuda que nos da, ya que la bici eléctrica permite regular cuánto queremos que empuje el motor eléctrico.

¿Dónde se sitúa el motor?

Por último una cuestión interesante es dónde se sitúa el motor. Suelen existir dos tendencias claras, en el eje o en la rueda. Se trata de una cuestión de eficiencia y de sensaciones. Con el motor en el eje se siente más el pedaleo habitual de una bicicleta. Es el más adecuado cuando hablamos de hacer deporte con la bici, para la MTB o incluso de carretera. Además, al tener un sensor de movimiento de torque, en el propio eje al impulsar el pedal, el motor eléctrico entra en funcionamiento y la bici sale literalmente disparada.

En el caso del motor de rueda se incluye un sensor de movimiento, por lo que hace falta dar media o tres cuartos de vuelta para que entre en juego. Para un uso más urbano suelen ir en la rueda trasera, aunque depende del modelo, ya que algunos lo sitúan en la delantera para lograr una doble tracción, la de la rueda delantera por el motor y la trasera por el pedal.

Qué modelo de bicicleta eléctrica elegir

Y ahora que tenemos claros algunos conceptos de las bicicletas eléctricas toca elegir modelo. Y aquí no será muy diferente a lo que tenemos que tener en cuenta en cualquier otra bici. Es interesante hacerse algunas preguntas:

¿ Qué uso le vamos a dar habitualmente? Urbana, montaña, carretera o mixta...

habitualmente? Urbana, montaña, carretera o mixta... ¿ Dónde la vamos a guardar ? ¿Necesitamos que sea plegable? ¿Y para cargar las baterías?

? ¿Necesitamos que sea plegable? ¿Y para cargar las baterías? ¿Qué gama de bicicleta me puedo permitir? Como en todo tenemos gama baja, media o alta.

¿Qué precio puedo pagar?

En base a ello os proponemos algunos modelos para que podáis elegir y os sirvan de referencia.

Xiaomi Qicycle Electric Folding Bike

Se trata de un modelo urbano y plegable de Xiaomi que solo se puede conseguir en China, pero que a través de las tiendas de venta online puede llegar a España. Su pequeño tamaño y su ligereza, 14,5 kg. la hacen perfecta para aquellos que quieran practicar la intermodalidad, es decir, plegar la bici y subirla al tren de cercanías, por ejemplo.

Su motor es de 250W y sus baterías fabricadas por Panasonic, un pack de 20x2.900mAh, nos permitirán una autonomía estimada de 45 km. Todo ello se puede controlar desde la aplicación de Xiaomi para el smartphone. Respecto a los componentes de la bici, tiene un cambio interno Nexus 3 de Shimano y luces delantera y trasera.

Actualmente es complicada de encontrar, ya que aparece fuera de stock en varias de las tiendas online, lo que ha encarecido algo su precio, ya que hasta hace poco se podía encontrar por algo más de 400 euros.

Precio: 786,06 euros

BH EASYGO RACE 2017

En este caso se trata de uno de los modelos de bicicleta eléctrica más asequibles. La BH EasyGo Race tiene un motor de alto rendimiento de 250 W situado en la rueda trasera que estéticamente queda muy bien integrado en el diseño. Algo que hace la bicicleta muy atractiva, algo a lo que contribuyen las ruedas de perfil alto.

La batería de 250 W fabricada por Samsung se sitúa bajo la tija del sillín en una pequeña estructura y es desmontable, lo que nos permite una autonomía de 50 Km. La ventaja que con lo pequeña que es la batería la podemos poner a cargar en cualquier momento y mejorar dicha autonomía.

Precio: 1.189,15 euros

Orbea KERAM ASPHALT 30

Este es un modelo de Orbea de gama media. Por su estética se presenta como una bicicleta urbana para largos recorridos, más que una de montaña al carecer de suspensiones. Dispone de un motor Bosch que se sitúa en el eje central. Su batería de 500 W se sitúa donde normalmente se ubica el bidón de agua, algo que incorporan muchos modelos de bicicletas eléctricas en sus diseños.

Precio: 1.999 euros

KYMCO Q-Lite

Las bicicletas eléctricas de KYMCO son uno de los últimos modelos que han salido a la venta. Se trata de una bicicleta plegable y con una sola marcha, aunque existen modelos con marchas y urbanos similares con 10 marchas por 200 euros más. Se trata de una bicicleta urbana, con batería extraíble de 360W que ofrecen una automomía de unos 90 kilómetros.

El motor está en la rueda trasera y dispone de frenos de disco, ruedas de 20" y luces integradas.

Precio: 2.499 euros

Gocycle GS

Gocycle GS es otro modelo de bicicleta compacto que ya lleva unos cuantos años en el mercado, pero que por su calidad sigue siendo una de las mejores opciones. Lo primero que llama la atención es su estética cuidada y su ergonomía, perfecta para pedalear en una posición cómoda. La batería está camuflada dentro de su cuadro y nos ofrece una autonomía de unos 45 km. Todo se controla a través del móvil una app.

No se trata de una bici plegable, sino desmontable. Para ello incluye un innovador sistema de desmontaje de las ruedas para poder transportarla con facilidad. Esta quizás es su mayor pega. No es la mejor opción dejarla en la calle y su peso de 16,5 kg, aunque ligera se hace sentir. Más incómodo es tener que llevar las ruedas por una lado y el cuadro por otro. Dispone de un pequeño candando de cable integrado, pero que no será una garantía para que cuando volvamos esté en el mismo sitio donde la dejamos.

Precio: 2.799 euros

Bicicleta eléctrica VanMoof

Ya hace tiempo que está en el mercado pero sigue siendo uno de los modelos más atractivos para elegir en el ciclismo urbano. La bicicleta eléctrica de VanMoof cuenta con un motor de 250W y las baterías integradas en el cuadro. La autonomía es uno de sus grandes reclamos ya que nos permite recorridos de hasta 120 kilómetros. Aunque su motor permite velocidades de 32 km/h, las unidades que se distribuyen en la UE vendrán limitadas a 25 km/h.

La tecnología juega un papel importante, ya que dispone de un candado inteligente y GPS para tenerla siempre localizada y evitar su robo. Respecto a los componentes de bici, dispone de freno de disco, ruedas de 28". Como aspecto negativo no vienen con cambio, así que si vivimos en una ciudad con cuesta tocará echar mano del máximo nivel de asistencia al pedaleo cuando toque subir.

Precio: 2.998 euros

Merida 18 E NINETY NINE 500

En este caso hablamos de una Merida, un fabricante tradicional de bicicletas que ante la demanda de eléctricas las ha incluido en su catálogo desde hace años.

Precio: 3.750 euros

Peugeot Powertube eM02 FS

Si lo que estamos buscando es una bicicleta de montaña la Peugeot Powertube eM02 FS es una bicicleta de montaña de suspensión completa y eléctrica. Por su cuidado diseño puede pasar muy desapercibida, ya que el motor se incluye en el eje, algo más abultado de lo que sería una bicicleta normal.

Su batería de 500 W y motor son fabricados por Bosh. Se sitúan en el cuadro y quedan camuflados y a la vez cuidan del equilibrio de la bicicleta, algo muy importante para la maniobrabilidad de este tipo de bicicletas. Tanto las suspensiones como los cambios son de buena calidad, algo que no ayuda a que este tipo de modelos sean económicos, aunque la marca dispone de otros con un precio algo inferior.

Precio: 5.199 euros

Imágenes | firebladeguy | ebikeisrael | olivermann