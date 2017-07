Noruega ya está fabricando el "Tesla de los mares": su primer barco autónomo impulsado por energías renovables

Estamos en pleno boom de los coches eléctricos y sistemas de conducción autónoma, donde algunos pronostican que esto avanzará a otro tipo de vehículos y sistemas hasta que sea algo normal en nuestras vidas. Mientras esto sucede ya hemos visto una gran cantidad de proyectos, sobre todo en coches y sistemas de transporte en tierra, pero parece que es momento de dar el salto al agua.

Las compañías noruegas Yara International ASA y Kongsberg Gruppen AS A están confirmando que ya están en la fase final de fabricación de su próximo buque, el bautizado como 'Yara Birkeland'. Lo relevante de esta nueva embarcación es que no contaminará y no necesitará tripulación para su operación.

'Yara Birkeland'

Los ejecutivos de ambas compañías ya lo han apodado el "Tesla of the Seas" debido a que mucha de la tecnología que emplea es muy similar a la de un coche Tesla. Asimismo, mencionan que se trata de un barco "cero emisiones" que abandona por completo los combustibles fósiles, sin embargo, no han dado detalles de sus sistemas o especificaciones, sólo sabemos que será eléctrico.

Todo se ha centrado en las capacidades autónomas con las que el buque será capaz de entregar en un inicio contenedores con fertilizantes. La compañía tiene planeado ponerlo en operación hacia finales de 2018 con una tripulación de 3 personas, quienes ayudarán a probar los sistemas de cara a su operación autónoma en 2020, que será cuando no necesite ni un solo humano a bordo.

Los primeros viajes que realizará serán de corta distancia, aproximadamente 60 kilómetros, dentro de un fiordo donde se encuentra la plata de producción hacia el puerto de Larvik.

Este buque costará 25 millones de dólares, es decir, hasta tres veces más el precio de un buque para contenedores convencional, pero sus responsables mencionan que todo se compensará con la reducción de costes operativos, salario de los tripulantes (regularmente necesitan 25 personas para operar) y combustible. Un ahorro que, según estimaciones de la misma compañía, sería en torno al 90%.

El 'Yara Birkeland' se apoyará en sistemas de GPS, radares, cámaras, sensores, estará conectado en todo momento a los cuarteles de la compañía y ya tiene programados viajes para transportar 100 contenedores en 2018. Ahora el tema será impulsar la regulación con la que los barcos autónomos podrán navegar libremente por aguas regionales e internacionales, algo que la Organización Marítima Internacional espera tener listo para poco después de 2020, y quienes adelantan que ven complicado una autorización para operaciones internacionales, aunque los creadores del Yara aseguren que su buque podrá hacer viajes de Holanda a Brasil.

