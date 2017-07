India contra la corriente: prohibe el uso de coches autónomos para proteger los empleos del país

Resulta curioso que mientras el mundo se dirige hacia una mayor implementación de los coches autónomos, India, que es una de las regiones más grandes e importantes del planeta, ha salido hoy a defender a su gente ante el embate de la tecnología y un futuro donde los humanos perderán trabajos frente a las máquinas.

Nitin Gadkari, ministro de transporte y carreteras de India, ha declarado que de ninguna manera aceptarán la implementación de coches autónomos en el país. Declaración que algunos interpretaron que iba por el lado de la seguridad, pero no, esta decisión es en torno a la eventual perdida de empleos.

"No permitiremos que la tecnología elimine empleos"

Mientras los coches autónomos ya están en pruebas en países como Estados Unidos, Alemania, Australia, Corea del Sur y China, muchas empresas han abandonado los planes de arrancar pruebas en India. Algunos pensaban que está decisión estaba relacionada con lo complicado de las calles y carreteras del país, además de la falta de señalización y malas condiciones, pero no, no es por eso.

En India el puesto de conductor privado y de transporte público es uno de los más importantes. A día de hoy la demanda de empleo en este sector es en torno a los 22.000 conductores cada mes, por lo que el gobierno del país ya tiene pensado abrir nuevos institutos para capacitar a los conductores, y estiman que esto se disparará en hasta cinco veces en los próximos cinco años.

Por ello, el ministro ha salido a poner las cosas claras: "No permitiremos autos sin conductor en la India. No permitiremos ninguna tecnología que elimine empleos, ya que en un país donde hay desempleo no se puede tener una tecnología que acabe ocupando puestos de trabajo".

Esto va en la línea de lo que personajes como Sundar Pichar, CEO de Google, y Travis Kalanick, ex CEO de Uber, habían comentado ya hace algunos meses, que era muy poco probable que la India tuviera coches autónomos en un futuro. Esto no sólo porque el gobierno no quiere, sino porque el tráfico caótico y las condiciones poco propicias dificultan la introducción de tecnología que otorgue seguridad a peatones y conductores.

Así que hasta el momento India es el primer país del mundo que prohibe la implementación de sistemas de conducción autónoma, no por el tema de la seguridad, sino porque representa un peligro para las fuentes de empleo del país. ¿Quién será el siguiente?

