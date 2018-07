Harley-Davidson está trabajando en bicicletas eléctricas y confirma que veremos su motocicleta eléctrica en 2019

De cara a un (cada vez más cercano) mundo sin petróleo, incluso los fabricantes de vehículos con motor de combustión más legendarios se ponen las pilas en el desarrollo de vehículos eléctricos y Harley-Davidson no es una excepción, como vimos hace años. Y ahora además Harley-Davidson anuncia que están trabajando en bicicletas eléctricas.

A principios de 2018 supimos que el año estimado para el lanzamiento de su moto eléctrica es 2019. La compañía mantiene esta fecha en cuanto a ese producto, pero además aprovecha el anuncio de una serie de nuevos productos (también con motor convencional) para mostrar ya el aspecto que podrán tener las bicicletas eléctricas Harley-Davidson.

Un vehículo eléctrico y más ligero

El fabricante sigue siendo parca en detalles con respecto a LiveWire, la marca con la que bautizaron a la primera moto eléctrica que veremos el año que viene (salvo cambio de planes). Pero la última vez se deducía por lo mostrado con Project LiveWire que la moto tendría dos modos de conducción (uno de potencia y uno económico), aceleración de 0 a 100 kilómetros/hora en menos de cuatro segundos y una autonomía de al menos 250 kilómetros, con una velocidad máxima de 300 km/h.

Lo único que han añadido a esto es que no se tratará de un solo modelo como cabría pensar, sino que el catálogo LiveWire se ampliará en 2022, con productos "más ligeros, pequeños y más accesibles" según expresan en una nota de prensa. ligeros como una bicicleta eléctrica de la que muestran un diseño conceptual (sujeto a posibles variaciones), partiendo ya de una estética moderna y funcional aprovechando que en esto sí parten de cero.

Hablan también de motocicletas de 975 y 1.250 centímetros cúbicos que veremos en 2020, así como unos modelos más económicos (de 250 y 500cc) pensando en los mercados emergentes de Asia, pero no sueltan prenda sobre precios. El peso de la marca puede salpimentar el reclamo, pero en el terreno de las bicicletas eléctricas no lo tienen fácil al haber ya muchos modelos y, como no, estar la propuesta de Xiaomi de unos 400 euros, más económica que otros modelos.

LiveWire de Harley-Davidson.

Los chinos además también tienen moto eléctrica, la cual también supone una alternativa económica en comparación con otras. Así que veremos qué nos muestra finalmente Harley-Davidson y si más allá de la estética y los toques de la histórica marca vemos alguna innovación o avance en cuestión de autonomía, el que suele jugar como reactivo limitante en la fórmula de los vehículos eléctricos.

Imágenes y toda la información | Harley-Davidson

