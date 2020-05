La carga bidireccional es el último secreto de Tesla: encuentran que los Model 3 están preparados para devolver energía y cargar otros coches

Todos los Tesla Model 3 están preparados para la carga bidireccional. Y probablemente también los Model Y. Actualmente esta tecnología no está activada en los vehículos Tesla, pero nada impediría al fabricante activarla a través de una futura actualización de software, según explica Electrek.

Esta carga bidireccional hace posible que la energía no solo vaya hacia el vehículo, también salga de él. Con ello los Tesla podrían devolver energía a la red eléctrica o cargar otros coches, por ejemplo en caso de emergencia.

Electrek se basa en las investigaciones de Marco Gaxiola, ingeniero eléctrico que ha participado en el estudio del Tesla Model 3 para un competidor. En este proceso de ingeniería inversa, Gaxiola encontró que los Tesla Model 3 estaban preparados para la carga bidireccional.

"Esto significa que la energía se puede convertir de AC a DC de la misma manera que en el ejemplo anterior, pero también la energía puede fluir en dirección inversa, proveniente de la batería y terminando en el lado AC. Esto se conoce como inversor DC a AC, y cuando esta tecnología está presente en un vehículo, se conoce como V2G ('Vehicle to Grid')", explica el ingeniero, quien afirma que a través de una actualización OTA los Tesla podrán en el futuro añadir este tipo de carga.

