"El coche autónomo será como cuando los ascensores se volvieron autónomos", entrevista a Bryan Goodman de Ford

Hace unos días Ford presentó en sociedad la renovación de su coche autónomo, una apuesta que mejora en componentes y tiempo de respuesta en el procesamiento de la información. Pero sin duda el cambio más importante es sobre el diseño, ya que su imagen empieza a abandonar el aspecto de nave espacial para transformarse en un coche común y corriente, un coche que ya no parece autónomo.

En este CES 2017 tuvimos oportunidad de conocer por primera vez este coche autónomo, un Ford Fusion Hybrid, e incluso entrevistamos a Bryan Goodman, líder del proyecto de machine learning y programación en resolución de problemas para coches autónomos, quien nos explicó un poco de la operación y el futuro de estos vehículos desde el punto de vista de Ford.

El coche autónomo de Ford en vídeo

Las tripas del coche autónomo

Para iniciar la entrevista le pedimos a Bryan que nos explicara cómo funciona a grandes rasgos el coche autónomo de Ford.

"El coche cuenta con dos sensores LiDAR que se apoyan en señales láser, ocho cámaras distribuidas por todo el chasis del vehículo, radares, y sensores ultrasónicos. Todo esto se funciona y combina entre sí para darnos la mejor percepción del entorno y la ubicación precisa de dónde está, hacía dónde se dirige, y que hay alrededor. Toda esta información se procesa en tiempo real con una super computadora ubicada en el maletero, que es la encargada de tomar las desiciones."

Al ver todos estos componentes en el maletero: ¿en el coche autónomo nos olvidaremos del maletero, o cuál es la idea de Ford para meter todo esto en un lugar que no sea visible para el usuario?

"No, por supuesto que no, el maletero estará disponible, éste es apenas un prototipo en etapa de desarrollo, nuestro objetivo es mostrar un coche comercial en 2021. La idea es trabajar con tecnología que reduzca el espacio de todo lo que tenemos aquí para incorporarlo en otras regiones del vehículo y esto no afecte la experiencia de uso."

Hace unos meses mencionan que el coche autónomo que mostrarán en 2021 no tendrá volante ni pedales, ¿cómo será esto posible?

"Actualmente estamos trabajando en un vehículo nivel SAE 4 (nivel de automatización), el cual no tendrá volante ni pedales, simplemente porque no los necesitará."

¿Pero si esto llegase a ser posible, qué hay de las regulaciones?

"Claro que es posible, ya que la tecnología permitirá que no sea necesaria la intervención de un ser humano. Respecto a las regulaciones, Ford está actualmente trabajando con los gobiernos de Estados Unidos y algunos países de Europa para que esto sea posible, incluso arrancaremos este año con pruebas en Reino Unido y Alemania, que serán las primeras que se hagan fuera de América."

¿Cuál es el papel del machine learning en el coche autónomo de Ford?

"En este vehículo hemos logrado desarrollar una combinación de machine learning con reglas heurísticas, donde machine learning es la pieza determinante gracias a su capacidad de adaptación en varias situaciones que permiten anticiparse a escenarios o acciones, todo con millones de variables que va recopilando y añadiendo a su base de datos."

Dentro del stand de Ford, en la parte superior del coche autónomo se veían unas pantallas con información en diversos colores. ¿Qué es lo que estamos viendo en esas pantallas?

"Es lo que "ven" los dos sensores LiDAR. Lo que se muestra es la representación en directo de lo que están detectando los sensores en este momento."

¿Y qué significan los colores?

"Es la distancia de los objetos respecto al suelo, parece como un mapa de calor, pero en realidad le están indicando al vehículo la ubicación de cada objeto que está a su alrededor. El color verde representa a aquellos que tienen contacto con el suelo, y así van cambiando la tonalidad hasta llegar al color azul, que muestra a aquellos que están a una mayor altura."

Ok, esto es en cuanto a LiDAR, ¿y qué hay de las cámaras, cuál es su función?

"El objetivo de las cámaras es detectar objetos, rastrearlos, y determinar qué son, ya sean personas, una bicicleta, otro vehículo, las líneas de la carretera, e incluso la señalización y semáforos."

¿Y qué nos puedes decir del papel de los radares?

"El coche cuenta con seis radares, uno en cada esquina, uno al frente y otro atrás. Su tarea es ayudar con la visibilidad en condiciones climatológicas adversas, ya que detectan neblina, nieve, lluvia, o caminos irregulares, además de que detectan objetos a una distancia de hasta 300 metros, lo que es ideal para crear un mapa del entorno."

Y finalmente ¿qué es todo lo que tenemos en el maletero?

"La mayor parte son ordenadores y potentes sistemas de procesamiento, además del sistema de distribución de red, un micro servidor de alto y bajo volumen de alta velocidad, y por supuesto la fuente de poder, sistemas de enfriamiento y su propia batería. Hay que destacar que para este show el coche está conectado permanentemente a una fuente de energía, pero en pruebas reales es capaz de generar su propia energía y no requiere conexiones adicionales como en este caso."

Un futuro donde el coche autónomo cambiara todo

Cambiando de tema, ¿cuáles crees que sean las dificultades e impedimentos que enfrenta hoy día el coche autónomo?

"Hasta este momento son muchos, en primer lugar está la seguridad, donde tenemos que "enseñarle" a desenvolverse en distintos escenarios y situaciones. Pero sin duda la parte más complicada será la aceptación del público y el consumidor. En definitiva aún hay mucho trabajo por delante."

La pregunta obligada. Desde el punto de vista ético, en caso de accidente, ¿a quién debería salvar el coche autónomo de Ford: a sus ocupantes o al mayor número de peatones posibles?

"Esto es algo que hemos tratado a profundidad en el desarrollo del vehículo, sin embargo, nos hemos dado cuenta que no es un escenario que ocurra muy a menudo en la vida real. Por ello nos estamos centrando en que el coche sea lo más seguro posible y sepa manejar cada situación a la que se enfrenta de la forma más optima posible."

Vale, pero si se da el caso ¿a quién salvará el coche autónomo?

"Queremos hacer que el mundo del transporte sea lo más seguro posible, y cuando llegue el momento tendremos ese debate."

¿Cuándo podremos comprar un coche autónomo?

"En 2021 anunciaremos nuestro coche comercial, sin embargo, estos coches formarán parte de una flota de servicios de transporte compartido, como servicios comerciales de movilidad y otras actividades, donde colaborarán con otras compañías para prestar estos servicios. Hasta el momento no tenemos una fecha definida para vender estos vehículos al público."

¿Está la sociedad preparada para los coches autónomos?

"Yo creo que sí. Estamos invirtiendo mucho tiempo y recursos, y estoy convencido que esto es el futuro de la movilidad. Pensemos en esto como si fuese un ascensor, el cual es un sistema autónomo de transporte, donde a pesar de estar en un ambiente más controlado fue un cambio radical cuando se eliminó el uso de una personas dedicada específicamente a operarlo, y aquí la sociedad supo adaptarse a él de forma rápida."