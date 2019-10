"Cotocloc, cotocloc": los Tesla podrán personalizar el ruido al moverse o del claxon y llegar a sonar como en la película de los Monty Python

El diseño y el motor será el mismo, pero el ritmo de actualizaciones de software de Tesla es envidiable. Recientemente hemos visto la version 10.0, con añadidos como Netflix, Spotify o un curioso huevo de pascua. Pero la empresa de Elon Musk no se detiene ahí. A través de uno de sus llamativos tuits, el CEO de Tesla ha revelado una de las próximas novedades que llegarán para sus coches y esta vez no hará falta estar en el interior del vehículo para descubrirlo.

"Próximamente" los Tesla añadirán una opción para personalizar el sonido del coche, permitiendo modificar el sonido del claxon y el sonido que hace el coche al moverse a baja velocidad (a menos de 20km/h). Más interesante todavía es que no hablamos solo de sonidos alternativos, sino totalmente personalizados.

Elon Musk todavía no ha explicado qué sonidos concretos estarán disponibles, pero sí ha dejado ver que entre los que se barajan está el sonido de una cabra o el soplido del viento.

En un subsiguiente tuit, Musk también ha explicado que "considerarán" permitir utilizar sonidos propios. Una opción más compleja pues podría crear confusión y entrar en conflicto con las distintas regulaciones.

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon