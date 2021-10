Un casco con realidad aumentada para remarcar peligros en la carretera: Aegis Rider ya tiene su prototipo de HUD para motoristas

Los sistemas Head-up display, más conocidos como HUD, existen desde hace tiempo aunque no sean algo extendido (los hay en forma de kit para cualquier coche). Los fabricantes buscan implementar esta tecnología en los coches ahora que cada vez son vehículos más tecnificados, y no sólo en coches: las motos también son un público diana para las HUD.

Al menos eso creen en Aegis Rider, cuya idea es sea algo así como un casco inteligente de apoyo en ruta, sin impedir la correcta visualizacion de los elementos reales. De momento tienen un prototipo (Aegis Advanced Guardian) y la idea es que pueda ser un tipo de dispositivos que reduzca el riesgo de accidentes en curvas peligrosas o trayectorias complicadas.

Enfatizar la realidad "real" con la aumentada

La idea es no desviar la mirada de la carretera, algo que al ir en moto ocurre si por ejemplo queremos comprobar la velocidad o alguna indicación del panel de control del manillar (como puede ser un sistema de navegación). Para ello, Aegis Advanced Guardian lo implementa con realidad aumentada, de manera que aparecen indicadores en la base del cristal del casco, que en realidad es el sistema HUD.

En este caso tiran de cámaras para el reconocimiento de objetos y deep-learnig, con lo que según muestran el sistema puede detectar peligros como objetos en la calzada, animales, peatones u otros vehículos, resaltándolos si es necesario. Esto último se hace con cajas de colores, más o menos como los sistemas de enfoque automático en móviles y cámaras.

Con todo esto, el dispositivo resulta ser bastante más voluminoso de lo que sería un casco normal. Además, requiere instalar una parte en la propia moto dado que se necesita para enviar los datos al casco y que pueda mostrar cierta información, como la inclinación con respecto al eje del motorista.

Una idea pintona, un miedo que no se va

Los cascos HUD no son algo estrictamente nuevo ni mucho menos, dado que es algo que se emplea desde hace muchos años en los cascos para pilotos de ciertos aviones. Pero es algo que aún no hemos visto de momento en motocicletas, de hecho no deja de provocarnos algunas dudas como suele ocurrir con estas aplicaciones de la RA.

Hace un tiempo ya vimos que la Universidad de Toronto no veía propicios estos sistemas para evitar desviar la mirada, sino todo lo contrario, dado que pensaban que son sistemas que "habría una sobrecarga de información".

De hecho, aquí ya vimos que tampoco las tienen todas las pantallas instaladas en el salpicadero, a veces de 12 pulgadas o más. En ese caso es un desvío considerable de la mirada y la desventaja de que al no haber botones físicos se requiere más atención por parte del conductor (si no hay copiloto). Mazda ya renuncio a éstas, así que veremos si sistemas como el de Aegis Rider resultan o no ventajosos.

