Así han conseguido reflotar parcialmente el Ever Given en el Canal de Suez, pero aún queda trabajo: esa ha sido "la parte fácil"

El bloqueo del Canal de Suez se está convirtiendo en la enésima historia bizarra de un 2021. El gigantesco buque de carga Ever Given quedó varado hace casi seis días, y un equipo internacional lleva desde entonces intentando reflotar el barco y desbloquear así una de las vías de transporte de mercancías más importantes del mundo.

Las primeras horas de este lunes han dado buenas noticias al respecto: han conseguido reflotar la popa del barco, un logro que no obstante parece haber sido solo "la parte fácil" de esta titánica tarea.

Mucho trabajo por hacer

Para lograr reflotar esa parte se ha trabajado en dos frentes: el marítimo, con más de una docena de barcos remolcadores tratando de reorientar al Ever Given y colocarlo en la dirección adecuada, como en el terrestre, con un conjunto de excavadoras extrayendo miles de toneladas de arena del canal.

A source from the maritime service company GAC said that the Suez Canal will operate all day after being dredged to allow cargo ships gathering at the entrance and the Central Lake to pass. #suezcanel #Suez #SuezCrisis pic.twitter.com/3ZBTC8XI6E — Newsflash GBA (@GbaNewsflash) March 29, 2021

Las autoridades egipcias indicaban cómo el Ever Given ya se ha movido un 80% a su posición normal en el Canal de Suez, pero aún queda un último gran esfuerzo para lograr recolocar el gigantesco buque de 200.000 toneladas. Sitios web como Marine Vessel Traffic permiten hacer un seguimiento del estado del Canal de Suez en estos momentos.

Peter Berdowski, uno de los responsables del equipo de salvamento, explicaba en Bloomberg cómo "poner la parte posterior del barco a flote era la parte fácil, el reto está en la parte delantera del barco. Ahora comenzaremos a trabajar en esa parte, y no queremos anticiparnos a la celebración".

Aunque la popa está ahora "rescatada", sigue sin estar claro si la proa —con una gigantesca protruberancia justo por debajo de la línea de flotación— está totalmente limpia de suciedad y residuos y se la puede reflotar. Si no es así y sigue atrapada por arcilla o rocas, esta buena noticia inicial podría quedarse casi en una anécdota.

BREAKING: SERIOUS MOVEMENT HAPPENING NOW.



Latest AIS data shows that the #EVERGIVEN's stern has been dramatically pivoted off the #Suez Canal's Western wall.



Stern now appears to be in the channel. pic.twitter.com/89KFvfjqeR — John Scott-Railton (@jsrailton) March 29, 2021

La operación de salvamento está tratando de poner fin a un bloqueo que afecta a centenares de barcos con mercancías como petróleo, coches, o componentes electrónicos que llevan días esperando a poder pasar por el Canal de Suez, la vía más rápida para viajar desde Asia y Oriente Medio a Europa y a la Costa Este de Estados Unidos.

Algunos barcos de hecho decidieron no esperar ante los rumores de que el desbloqueo podría tardar semanas en producirse. En lugar de eso han rodeado África, una travesía que retrasa esos trayectos en semanas y que según los expertos incrementa el coste de combustible en 26.000 dólares por día.

El fiasco está saliéndole caro a la economía global: se estima que se pierden 400 millones de dólares cada hora que pasa, algo que deja claro la importancia de reflotar el Ever Given y liberar por fin el Canal de Suez.

Si la proa sigue encallada, se baraja la opción de ir liberando al Ever Given de su carga llevando contenedores a otros barcos para poder reflotarlo. Eso, no obstante, podría llevar semanas.